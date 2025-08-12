Freelancingul, noua normă: De ce fug tinerii de jobul clasic?

Stabilitatea nu mai este valoarea supremă. Contează mai mult autonomia, echilibrul între viața personală și muncă și sentimentul că își controlează destinul profesional. Ei acceptă provocările freelancingului pentru că le oferă ceva ce un salariu fix nu poate cumpăra: independența de a lucra unde, cum și cu cine vor.

Tot mai mulți tineri aleg să lucreze pe cont propriu. Nu din teribilism și cu atât mai puțin din comoditate, ci pentru că modelul clasic de angajare nu le mai oferă ceea ce caută. Freelancingul, munca independentă, desfășurată pe proiecte sau colaborări punctuale, fără șefi permanenți și fără program fix, a devenit pentru mulți sub 30 de ani o alegere firească, nu doar o opțiune alternativă.

Pentru generația tânără, flexibilitatea nu mai este un beneficiu opțional, ci o condiție minimă. Ei vor să-și organizeze singuri timpul, să lucreze din orice colț al lumii și să nu fie legați de un birou. În locul unei rutine monotone, freelancingul aduce diversitate profesională: proiecte diferite, clienți din industrii variate și colaborări internaționale. Cu o conexiune bună la internet, un tânăr din Iași poate livra un proiect pentru o agenție din New York.

Dar alegerea freelancingului nu este doar despre libertatea de a lucra de oriunde. Este și o reacție la limitările mediului corporatist tradițional: birocrație excesivă, promovări care vin rar și greu, lipsa unei recunoașteri autentice și șefi care confundă autoritatea cu controlul absolut. În freelancing, plata depinde direct de rezultate și de reputația ta profesională, iar controlul asupra direcției în care îți duci cariera este complet în mâinile tale.

Totuși, această libertate vine cu un cost semnificativ. Munca pe cont propriu înseamnă și asumarea tuturor riscurilor.

Ca freelancer, dacă nu îți plătești singur contribuțiile, la bătrânețe riști să nu ai nicio sursă de venit din partea statului. Apoi, impozitul, contribuția la sănătate și pensie trebuie achitate integral din veniturile proprii, fără beneficiile unui contract clasic. În caz de boală sau accident, singura siguranță este o asigurare privată pe care trebuie să o plătești din buzunar.

De asemenea, o lună poți câștiga peste media pieței, iar următoarea să ai zero încasări.

Trebuie să găsești mereu noi clienți, să negociezi contracte, să te promovezi și să îți gestionezi finanțele.

Un exemplu real este cel al Alinei, o cunoștință care a lucrat în marketing, exclusiv pentru clienți din străinătate timp de cinci ani. A câștigat bine, și-a făcut propriul program și a călătorit mult. Dar, după câteva luni în care nu a mai obținut contracte generoase, a realizat că nu avea fond de rezervă și era complet expusă riscului de a rămâne fără un venit decent. Libertatea fusese autentică, dar și fragilă.

Chiar și cu aceste riscuri, pare că tot mai mulți tineri aleg această cale. Pentru ei, stabilitatea nu mai este valoarea supremă. Contează mai mult autonomia, echilibrul între viața personală și muncă și sentimentul că își controlează destinul profesional. Ei acceptă provocările freelancingului pentru că le oferă ceva ce un salariu fix nu poate cumpăra: independența de a lucra unde, cum și cu cine vor.

Freelancingul nu este un moft generațional, ci răspunsul pragmatic al unei generații care gândește global, refuză rigiditatea vechilor structuri și își asumă responsabilitatea totală pentru propriul drum.

