FRF s-a EDIficat

Edward Iordănescu, 43 de ani, a fost numit, ieri, funcţia de selecţioner al echipei naţionale a României, pentru următoarele două campanii, Liga Naţiunilor şi preliminariile Campionatului European din 2024. „El are misiunea de a duce echipa naţională în elita fotbalului european. Are ca obiectiv calificarea echipei naţionale la Campionatul European din 2024 şi, ca obiectiv intermediar, câştigarea grupei din Liga Naţiunilor”, a declarat preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, într-o conferinţă de presă.

În carieră, Iordănescu a mai antrenat echipele Fortuna Brazi, ASA Târgu Mureş, Pandurii Târgu Jiu, ŢSKA Sofia, Astra Giurgiu, CFR Cluj, Gaz Metan Mediaş şi FCSB. El a cucerit titul în Liga I în sezonul 2020/2021, cu CFR Cluj. Iordănescu îl înlocuieşte pe Mirel Rădoi, al cărui contract cu FRF a expirat la 30 noiembrie 2021. Noul selecţioner va fi pe bancă la primele meciuri oficiale în iunie, când sunt programate întâlniri din grup a treia din Divizia B a Ligii Naţiunilor, din care mai fac parte Finlanda, Muntenegru şi Bosnia-Herţegovina. Primul meci va fi la 4 iunie, în deplasare, cu Muntenegru.

Până atunci, naţionala are două meciui amicale în martie. La 25 martie, pe Stadionul Steaua, tricolorii vor întâlni naţionala Greciei. Patru zile mai târziu, la 29 martie, România va juca în deplasare cu Israel.

„Numirea noului selecţioner ne-am fi dorit să se petreacă mult mai repede. Ţinând cont că nu am fost sub o presiune a timpului, am considerat că e o formă de respect pe care am arătat-o fiecărui posibil selecţioner şi am alocat timpul necesar fiecărei întâlniri. Astăzi suntem aici să îl prezentăm pe noul selectioner, pe Edward Iordănescu, antrenorul care are misiunea de a readuce echipa naţională în elita fotbal european”, a declarat Burleanu.

El a explicat şi motivele pentru care s-a oprit asupra lui Iordănescu: „Elementele care au contat în această alegere au fost determinarea, disponibilitatea şi dorinţa de a reuşi. Pe toate le-am regăsit din plin în persoana lui Edward Iordănescu şi la acestea se adaugă şi experienţa de antrenor pe care a acumulat-o în această perioadă de timp în cariera sa, spiritul său analitic, cunoaşterea la zi a fotbalului românesc”.



Edi: „M-au adus americanii”!



Noul selecţioner Edward Iordănescu s-a arătat bucuros de încrederea primită din partea conducerii federaţiei: „Vreau să mulţumesc întregii conduceri a federaţiei pentru încredere. Contează că am simţit asta în toate discuţiile pe care le-am avut. Vreau să direcţionez aceste mulţumiri şi către cei de dinaintea mea, către Mirel Rădoi şi Cosmin Contra, pentru că o lăsat lucruri bune şi foarte bune, , a afirmat Iordănescu. El a mai spus că se simte extrem de pregătit să antreneze echipa naţională. Edi Iordănescu s-a referit şi la zvonurile că ar fi fost numit politic: „Am fost susţinut de americani! De când sunt activ în fotbal, şi cred că sunt mai bine de 12 ani, am fost implicat în mai multe proiecte, am antrenat în mod constant. Cred că în aceşti 12 ani puterea politică s-a schimbat de vreo 20 de ori. Nu cred că cineva a făcut o pasiune pentru mine, nu cred că toată lumea s-a preocupat să mă susţină pe mine din punctul ăsta de vedere, consider că cine spune asta îmi aduce un afront important în ceea ce înseamnă munca mea, sacrificile pe care le-am făcut şi lucrurile pe care le-am demonstrat”.

În privinţa filosofiei de joc: „Îmi doresc foarte mult să construiesc o identitate de joc, îmi doresc ca echipa naţională să fie echilibrată în joc, o exprimare coerentă. Ştiu că timpul va fi principalul meu inamic, am un avantaj în faptul că mă cunosc cu majoritatea jucătorilor care au format nucleul echipei naţionale din ultima perioadă, cu mulţi am lucrat. Tot timpul va prima rezultatul. Dacă rezultatele vor fi cele pe care le aşteptăm, pe un fond bun, pe o emulaţie, pe o stare de spirit pozitivă vom putea în timp să construim şi un joc care să placă” a menţionat Iordănescu