Frumosul în arhitectură

În tot ce am publicat în acest spaţiu mediatic, am insistat pe critică, am pus în pagină urâtul, invazia lui în spaţiul urban. Întrucât frumosul şi urâtul nu sunt definibile cu rigoare, le-am aşezat, cu ajutorul imaginilor, în comparaţie, una lângă alta arhitectură considerată urâtă respectiv frumoasă.