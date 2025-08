„Frumusețea e în noi, nu în aparențe”. Lecții de viață și emoție la Atipic Beauty Iași 2025

Atmosfera a fost caldă și profund umană, iar publicul numeros a răspuns cu aplauze îndelungate la fiecare apariție pe scenă la acest show fashion care își propune să îmbunătățească imaginea persoanelor cu dizabilități. Cosmina Păsărin a fost gazda serii, iar momentele muzicale oferite de Emanuel Cîrstea și tinerii artiști de la Vision Art Academy au completat tabloul unei seri memorabile.

Ținutele purtate pe podium au fost creații ale designerilor Dare, Milo Revedere by Loredana Ciangău, PASHA MEN’S WEAR, Nova Atelier, Revelle, Mirela Galer, Imura Couture și Marilu, fiecare aducând o viziune stilistică aparte, dar unitară în respectul față de frumusețea interioară.

Unul dintre cele mai emoționante momente ale serii l-a avut în centrul atenției pe Andrei Antohi, un tânăr militar de 26 de ani, care, în urma unui accident auto, a rămas paralizat de la mijloc în jos. Cu o forță rară, Andrei a ales să nu renunțe.

„Am venit pentru prima dată aici. Sunt fost militar al Batalionului 151 Infanterie «Lupii Negri» din Iași și Batalionul 202 Apărare CBRN din Huși, unde am servit patria cu mare drag, aproximativ 5 ani. Pe data de 18 decembrie 2024 am avut un trist accident de circulație, în urma căruia am rămas paralizat de la brâu în jos. Eram pasager”, a declarat tânărul pentru „Ziarul de Iași”.

Prezentarea lui pe podium a fost întâmpinată cu emoție și lacrimi, dar și cu o admirație profundă din partea publicului.

„Din ianuarie sunt în Centrul de Recuperare «Arcadia». Psihic sunt bine. Din momentul accidentului nu am avut probleme cu psihicul. Am fost ok. Am spus că «Asta e, s-a întâmplat». Nu pot da timpul înapoi. Fizic, lucrez în fiecare zi. Lupt în continuare. De 6 luni lupt zilnic. Cred că doar 3 zile am lipsit din 6 luni de recuperare. Lucrez diferite activități. Mă simt susținut de întregul personal, de doamna manager, medicii, colegii de la kineto”, a spus acesta.