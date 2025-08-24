Fugă cu tractorul de la locul accidentului cu victime, la Cioca Boca. Totul s-a produs din cauza unei improvizații cu sârmă care putea ucide doi soți

O remorcă legată cu sârmă l-a adus pe un ieșean la un pas de moarte. Improvizația a cedat, iar remorca a mers singură la vale până s-a răsturnat. Tractoristul care avusese ideea a ajuns în fața judecătorilor, aceștia dându-se peste cap să nu-l condamne cu executare.

În dimineața zilei de 4 august 2021, un sătean din Șcheia a apelat la Ioan Mardar, pentru a-l ajuta să-și aducă lucerna din câmp. Mardar nu a stat mult pe gânduri. Și-a luat tractorul U650, a cuplat la el o remorcă, legând-o cu sârmă, și i-a luat pe Dumitru S. și soția sa, pe tarla. Au încarcat lucerna, apoi au plecat înapoi spre Cioca Boca. Încărcătura de furaj s-a dovedit a fi însă prea grea pentru legătura improvizată a remorcii. Sârma s-a rupt, remorca desprinzându-se de tractor. Drumul fiind în pantă, remorca a coborât pe el până s-a izbit de un gard și s-a răsturnat, prinzându-l pe Dumitru S. sub ea. Săteanul a avut întrucâtva noroc, accidentul soldându-se cu o fractură la nivelul femurului drept. S-a intervenit chirurgical, iar Dumitru S. a avut nevoie de două luni pentru a se vindeca.

Deși observase desprinderea remorcii, Mardar nu s-a sinchisit să oprească, ci și-a continuat drumul. A fost găsit de polițiști după o oră și jumătate în spatele fostului cămin cultural din sat, la aproximativ 500 de metri de locul producerii accidentului. El a fost trimis în judecată pentru părăsirea locului accidentului, faptă pedepsită cu închisoarea pe un termen cuprins între 2 și 7 ani.

Un an și 10 luni de închisoare, dar cu suspendare

Magistrații Judecătoriei nu au vrut să fie prea duri cu inculpatul de 62 de ani. Acesta părea o persoană integrată în societate, respectuoasă și muncitoare. Nu avea antecedente penale, deși se mai întâlnise cu legea penală o dată. În 2017, cosise și sustrase iarba de pe fâneața unui consătean, provocându-i o pagubă de 400 de lei. Judecătorii renunțaseră să-i aplice vreo pedeapsă. Noua faptă fusese comisă înainte ca Mardar să fi fost condamnat pentru prima. Conform legii, renunțarea la aplicarea pedepsei trebuia revocată. Mardar risca să ajungă după gratii.

Judecătorii au ținut cont totuși de faptul că prima faptă era una de gravitate redusă și nu au pronunțat o pedeapsă cu închisoarea. Dacă ar fi făcut-o, aceasta nu putea fi decât cu executarea în regim de detenție. Ca urmare, magistrații l-au condamnat pentru furtul fânului doar la plata unei amenzi de 1.800 lei, corespunzând unui număr de 180 de zile-amendă. Pentru fuga de la locul accidentului, Mardar a fost condamnat la un an și 10 luni de închisoare, dar cu suspendarea executării pe durata unui termen de supraveghere de doi ani și jumătate. Sentința Judecătoriei nu este definitivă. Ea a fost contestată de inculpat, dezbaterile urmând să se reia în fața Curții de Apel la începutul lui noiembrie.

