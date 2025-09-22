Fugarul recent Berihoi, care a ucis cu 150 km/h, și cazul revoltător și vechi Maftei: cum au dispărut, ce spune legea, de ce autoritățile au mâinile legate?

Cazurile ieșeanului Rareș Andrei Berihoi, dispărut recent, și ale omului de afaceri Cristian Maftei, dispărut de ani buni, amândoi după condamnare, readuc în atenție o problemă sensibilă: cum este posibil ca persoane aflate în pragul unei sentințe să dispară fără ca autoritățile să le poată opri? O mică scăpare în lege, pe care autoritățile o lasă nerezolvată parcă intenționat, de ani buni.

Ambele situații arată limitele legislației și modul în care lipsa unor măsuri preventive ferme permite fugile „legale” până la pronunțarea definitivă. Rareș Berihoi este tânăr, student, și surse apropiate spun că ar avea dificultăți să se descurce singur într-o țară străină, fără sprijinul familiei. În schimb, Cristian Maftei, om de afaceri, ar fi avut o susținere financiară constantă și oameni de legătură care l-au ajutat să se mențină în clandestinitate, chiar și atunci când firma sa, Enviro, continua să funcționeze.

Berihoi, dispărut cu câteva zile înainte de sentință

Tânărul ieșean Andrei Berihoi, în vârstă de 23 de ani, a fost condamnat definitiv săptămâna trecută de Curtea de Apel Iași la cinci ani de închisoare cu executare. În noaptea de 26 spre 27 septembrie 2021 conducea un Audi Q8 cu aproape 150 km/h pe bulevardul Independenței și l-a lovit mortal pe Pavel Bârzu, de 58 de ani, aflat regulamentar pe trecerea de pietoni. Impactul a fost atât de violent încât corpul victimei a fost secționat în două.

Procurorii l-au trimis în judecată pentru omor, însă Tribunalul Iași a schimbat încadrarea juridică în ucidere din culpă, aplicând inițial o pedeapsă de trei ani cu suspendare. Abia în apel s-a dispus executarea pedepsei, majorându-se și cuantumul daunelor morale la 40.000 de euro.

Joi, după pronunțarea sentinței, polițiștii au mers la Hlincea să îl ridice, dar familia a declarat că nu îl găsește. Surse apropiate anchetei spun că, cel mai probabil, familia ar fi avut un rol în dispariția sa, invocând și faptul că în perioada petrecută în arest preventiv tânărul a fost supravegheat atent pentru că ar fi amenințat că se va sinucide. Tânărul era foarte activ în general: acesta lucra pe utilajele firmei de construcții ale tatălui său și urma cursurile a două facultăți, în limba engleză. Acum figurează pe site-ul Poliției Române la secțiunea „Persoane urmărite”. Dacă nu se predă în șapte zile sau nu este prins, riscă un nou dosar pentru evadare, cu pedeapsă suplimentară între șase luni și trei ani.

Maftei: șase ani de închisoare pentru corupție, dar 11 ani fugar

Cristian Maftei, cunoscut om de afaceri și politician ieșean, fiind de altfel finul de cununie al lui Crin Antonescu, a fost condamnat la șase ani de închisoare în dosarul „Mită la prefect”, unul dintre cele mai sonore procese de corupție din Iași. Lotul a inclus nume grele: fostul prefect Radu Prisăcaru, acuzat că ar fi cerut ca șpagă trei hectare de teren pentru retrocedarea unei suprafețe de 16 ha, a primit patru ani; fostul șef al Agenției Domeniilor Statului, Flavius Ioniță, și avocatul Toni Baltag au fost condamnați la câte trei ani.

Prisăcaru a fost ridicat de acasă, Baltag și Ioniță s-au predat singuri. Singurul care a dispărut a fost Maftei. Ulterior, s-a presupus că ar fi fugit în Republica Moldova cu câteva zile înainte de pronunțarea sentinței. A rămas fugar timp de 11 ani, perioadă în care autoritățile nu l-au găsit. Între timp, termenul de prescripție a pedepsei s-a împlinit, dar soarta sa juridică nu este încă definitivă: Înalta Curte de Casație și Justiție va decide abia pe 29 octombrie dacă dosarul său este prescris sau nu. Până atunci, Maftei figurează oficial pe lista urmăriților general.

Cum au putut dispărea? Ce spune legea?

Explicația ține de diferența dintre arestul preventiv și controlul judiciar. Atunci când inculpații sunt eliberați din arest preventiv, ei nu sunt automat dați în consemn la frontieră. Doar dacă judecătorul dispune control judiciar cu interdicția expresă de a părăsi țara, numele lor este introdus în baza de date a Poliției de Frontieră. În lipsa acestei mențiuni, cei eliberați au libertate deplină, inclusiv de a trece granița.

Astfel, atât Berihoi, cât și Maftei au profitat de acest vid legislativ și procedural. În momentul în care condamnările au devenit definitive, autoritățile au emis mandatele de executare, dar era deja prea târziu: cei doi erau deja dispăruți, de negăsit.

Publicitate și alte recomandări video