Funcția de președinte al României. De la prevederile constituționale la rezultate

La momentul învestirii (depunerea jurământului), președintele României se bucură de cea mai mare legitimitate dintre toate persoanele care dețin o funcție publică/ demnitate în statul român. La art. 81 din Constituția României se precizează că preşedintele țării este ales prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. Funcţia de Preşedinte al României poate fi exercitată pentru cel mult două mandate, care pot fi și succesive. După 1990, la conducerea țării s-au perindat patru președinți (Ion Iliescu, Emil Constantinescu, Traian Băsescu, Klaus Iohannis) din care doar președintele Emil Constantinescu nu a mai candidat pentru a-și reînnoi mandatul.

Președintele Ion Iliescu a beneficiat de trei mandate prezidențiale (1990-1992; 1992-1996; 2000-2004), din care unul incomplet (1990-1992). Cea de-a treia candidatură a fost contestată pe motiv că Ion Iliescu exercitase două mandate succesive, chiar dacă unul a fost incomplet. Pentru acest lucru a fost contestat de opozanții săi politici. În cuprinsul Hotărârii nr. 3/2000 privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Ion Iliescu pentru funcţia de Preşedinte al României, Curtea Constituțională a României (CCR) precizează că mandatul de Preşedinte reglementat de Legea fundamentală nu poate fi aşezat în prelungirea unor durate de îndeplinire a funcţiei de Preşedinte al României anterioare intrării în vigoare a Constituţiei din anul 1991. Prin urmare, contestarea celei de-a treia candidaturi a fost respinsă, iar Ion Iliescu a petrecut 10 ani la cârma României.

Istoria va reține că cel mai longeviv în exercitarea funcției de Președinte al României până acum a fost Klaus Iohannis (21 decembrie 2014 – 12 februarie 2025). Al doilea mandat al acestui președinte ar fi trebuit să se încheie pe data de 21 decembrie 2024, dar s-a prelungit cu 53 de zile în contextul anulării alegerilor prezidențiale din 2024 și a unei interpretări controversate a mandatului prezidențial. Deși Constituția României la Art. 83 alin. (1) stipulează că mandatul președintelui este de 5 ani și intră în vigoare de la data depunerii jurământului, cel de-al doilea mandat al lui Klaus Iohannis a fost prelungit în temeiul alin. (2) de la același articol constituțional: „Preşedintele României îşi exercită mandatul până la depunerea jurământului de Preşedintele nou ales”. În continuare, la alin. (3) scrie că „mandatul Preşedintelui României poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau de catastrofă”. Ceea ce s-a întâmplat după turul I al alegerilor prezidențiale din 2024, renumărarea voturilor decisă de CCR și mai apoi anularea întregului proces electoral, au fost o catastrofă pentru democrația românească, care și așa nu era suficient consolidată, dar nu a fost război sau catastrofă (naturală) în spiritul textului constituțional. După consumarea acestor evenimente, România a devenit singura țară din Uniunea Europeană retrogradată din categoria „democrație deficitară” în cea de „regim hibrid”, conform Democracy Index 2024 (The Economist Intelligence Unit). Regimurile hibride au probleme serioase cu corectitudinea organizării și desfășurării proceselor electorale (alegeri libere, corecte și la termen). Aici am ajuns după 35 de ani de tranziție postcomunistă, din care 21 de ani în calitate de stat membru NATO, 18 ani ca stat membru UE, ultimii 10 ani petrecuți în compania președintelui Klaus Iohannis.

Constituția României reține în dreptul președintelui mai degrabă o serie de atribuții reprezentative sau decorative. Preşedintele României reprezintă statul român şi este garantul independenţei naţionale, al unităţii şi al integrităţii teritoriale a ţării, veghează la respectarea Constituţiei şi la buna funcţionare a autorităţilor publice, exercită funcţia de mediere între puterile statului, precum şi între stat şi societate. Legea fundamentală (Art. 91 și Art. 92) precizează în clar care sunt atribuțiile președintelui în domeniul politicii externe, securității și apărării naționale. Din punctul meu de vedere, pentru politica internă, cea mai importantă atribuție prezidențială este aceea de comandant al forţelor armate şi de șef al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT). Fără să intrăm prea mult în analiza rolului jucat de președinte în arhitectura instituțională a statului, reținem că Președintele României este parte a puterii executive, pe care o împarte cu prim-ministrul în calitatea sa de conducător al Guvernului. România esteo republică semi-prezidențială, având o putere executivă bicefală, partajată între președinte și premier. Într-o exprimare ceva mai sugestivă, președintele are biciul (conduce armata și serviciile secrete, numește și revocă magistrații judecători și procurori), iar prim-ministrul are zăhărelul (administrează resursele țării, având la dispoziție bugetul de stat).

Este dificil de apreciat cum vor evalua peste ani istoricii, politologii și sociologii rezultatele mandatelor celor patru președinți postdecembriști (după 1990). S-ar putea ca unele figuri prezidențiale să nu fie atât de aspru „judecate”, așa cum procedăm noi, cei din prezent. Istoricii operează în mod frecvent cu reevaluări ale evenimentelor și actorilor. Ce să mai vorbim despre percepția publică, întotdeauna subiectivă, relativă și parazitată cu erori de cunoaștere și interpretare a faptelor istorice, care este în esență un construct sociocultural?! În multe barometre de opinie publică, dictatorul Nicolae Ceaușescu apare ca fiind conducătorul cel mai apreciat de respondenți. Inclusiv mareșalul Ion Antonescu, conducătorul Statului Național-Legionar (14 septembrie 1940 și 21 ianuarie 1941), condamnat pentru crime de război, este nominalizat de respondenți printre cei mai apreciați conducători români. Există explicații psihosociologice și socioculturale pentru toate aceste nostalgii ale trecutului. Când ne gândim la ceea ce am avut în trecut, să nu ne mirăm de ceea ce vedem în prezent…

În continuare, propun cititorilor un exercițiu de evaluare sumară a mandatelor președinților României după 1990. Fiecare dintre cei patru președinți postdecembriști a avut luminile și umbrele sale. La președintele Ion Iliescu rețin ca fapte pozitive aderarea la NATO și finalizarea capitolelor de aderare la UE, ambele realizări consemnate în cel de-al treilea mandat prezidențial (2000-2004), când a coabitat cu prim-ministrul Adrian Năstase, ambii proveniți de la Partidul Social Democrat (denumit în trecut și PDSR, FDSN, FSN). La capitolul fapte negative, probabil, președinția lui Ion Iliescu însumează câteva din cele mai odioase momente petrecute în tranziția postcomunistă: mineriadele (Mineriada din 28-29 ianuarie 1990; Mineriada din 18-19 februarie 1990; Mineriada din 13-15 iunie 1990; Mineriada din 24-28 septembrie 1991) și conflictul interetnic de la Târgu Mureș („martie negru” din perioada 19-21 martie 1990) în urma căruia cinci oameni și-au pierdut viața, sute de oameni au fost răniți, iar conviețuirea interetnică a fost grav deteriorată pentru o perioadă de timp.

Deși antipatizat la finalul mandatului său, mai ales pentru nerealizările guvernelor pe care le-a girat (Victor Ciorbea, Radu Vasile, Mugur Isărescu) în materie de dezvoltare economică și bunăstare socială, președintele Emil Constantinescu a militat ferm pentru direcția euroatlantică a politicii externe a României, având ca ținte intrarea în NATO și UE. Un moment important al mandatului său prezidențial a fost încheierea Parteneriatului Strategic România-SUA, lansat la 11 iulie 1997, în Piața Universității din București, cu prilejul vizitei președintelui SUA, Bill Clinton. Cel de-al doilea moment crucial, criticat și controvorsat a fost acordarea dreptului de survol al spațiului aerian al țării (1999) pentru avioanele NATO care desfășurau operațiuni militare în Serbia, condusă pe atunci de Slobodan Miloșevici. Totodată, președintele Constantinescu a interzis intrarea în spațiul aerian al României a avioanelor rusești care se îndreptau spre Serbia. Atunci s-a jucat de facto aderarea României la NATO. Asumarea rezultatelor guvernamentale, cu costuri sociale imense și degradarea nivelului de trai, și renunțarea la candidatura pentru un al doilea mandat de președinte a deschis culoarul politic pentru ascensiunea lui Corneliu Vadim Tudor în turul II al alegerilor prezidențiale din 2000, ulterior câștigate de Ion Iliescu. În acest fel, forțele politice ultranaționaliste și extremiste s-au consolidat în Parlament pentru o bună perioadă de timp. Și astăzi avem de-a face cu reziduurile legionarismului interbelic combinat cu naționalismul comunist.

Președintele „jucător” Traian Băsescu a avut cea mai intensă evoluție pe parcusul mandatelor sale prezidențiale. În mod clar, a cimentat orientarea euroatlantică a României. Aderarea României la Uniunea Europeană (1 ianuarie 2007) poartă semnătura sa și a premierului Călin Popescu-Tăriceanu pe Tratatul de Aderare. Prezența României în cadrul NATO a fost consolidată politic și miliar prin participarea forțelor armate la misiunile comune în teatrele externe de operațiuni: multiple misiuni sub stindardul NATO, participarea forțelor armate române în Războiul din Afganistan (2001-2021), instalarea scutului american anti-rachetă de la Deveselu. Președintele Traian Băsescu a condamnat regimul comunist în Parlament, chiar dacă ulterior a fost deconspirat ca informator al Securității (poliția politică a regimului comunist). A asumat politic consecințele crizei economice din perioada 2009-2012. Dincolo de simpatiile sau antipatiile pe care le-a produs, Traian Băsescu rămâne cel mai performant lider politic autohton: a câștigat două mandate de primar al Municipiului București (în 2000, reînnoit în 2004), două mandate de președinte al României (2004-2009; 2009-2014) și a fost reconfirmat în funcția de președinte în urma a două referendumuri pentru demiterea sa (2007 și 2012). Discursul său la obiect, documentat, coerent, pe înțelesul tuturor rămâne un model de comunicare politică.

Despre Klaus Iohannis este dificil și, poate, prea subiectiv de evaluat la trei luni de zile de la uscarea semnăturii sale pe hârtia care a consemnat demisia din funcția supremă în stat. Imediat după instalarea sa în fotoliul prezidențial s-a profilat ca un apărător al statului de drept și un anti-pesedist convins, ca mai apoi să gireze prim-miniștri de la PSD și coaliții parlamentare formate din PSD și PNL, inclusiv așa-numita rotativă guvernamentală între liderul Nicolae Ciucă (PNL) și Marcel Ciolacu (PSD). Din suporter al statului de drept a ajuns să prefere „statul de drepți”. În opinia mea, marea problemă a mandatelor sale nu rezidă în călătoriile luxoase, pe alocuri ostentative, efectuate peste mări și țări, ci în lipsa unor rezultate vizibile pe plan intern și extern. A fost netransparent, distant, necomunicativ, lipsit de empatie față de problemele oamenilor. Cu toate acestea, președintele Iohannis are merite incontestabile în consolidarea parcursului euroatlantic al României. În 2019, România a deținut pentru prima dată președinția Consiliului UE, iar președintele Iohannis a jucat un rol important în promovarea unei imagini stabile și proeuropene a țării noastre. Cred că acesta a fost momentul de glorie al mandatelor sale, la Sibiu, unde s-au reunit toți liderii europeni sub președinția românească a Consiliului UE. Aderarea României la spațiul Schengen este consemnată pe finalul celui de-al doilea mandat prezidențial, chiar dacă memoria colectivă nu reține amănunte despre implicarea sa în atingerea acestui deziderat de politică externă. Erodarea imaginii sale s-a produs și pe fondul gestionării deficitare a pandemiei de COVID-19. Ceea ce s-a întâmplat în anul electoral 2024, deficitul bugetar cu toate problemele economice și sociale manifestate în ultima perioadă, vor fi inevitabil trecute în contul nerealizărilor președinției lui Klaus Iohannis. I-au plăcut ceremoniile, protocolul, papioanele, rapoartele primite de la oamenii în uniforme. Cine știe, poate că, peste ani, istoria va fi ceva mai blândă cu acest președinte atât de hulit acum.

Viitorul președinte al României va avea de gestionat o situație socioeconomică și geopolitică extrem de complicată. Chiar dacă reechilibrarea macro-economică a României, care va implica costuri sociale cumplite, nu ține de prerogativele prezidențiale, rezultatele politicilor publice din perioada următoare vor fi trecute și în contul său. În mod inevitabil va fi vuiet și jale în societatea românească (tăieri de cheltuieli bugetare, măriri de taxe și impozite) de care vor profita mulți neprieteni ai României. Problema cea mai mare este că dușmanii noștri sunt deja aici, între noi, și e greu să scăpăm de racilele pe care le degajă. În domeniul politicii externe, de securitate și apărare națională este nevoie de multă cunoaștere, expertiză, competențe pentru a face față provocărilor. Măcar de-am rămâne cum am fost, o democrație chinuită, dar în libertate, cu posibilitatea de a ne împlini aici sau oriunde vedem cu ochii. Săraci sau bogați, indiferent cum am fost sau suntem, cred că am trăit în cea mai bună Românie din toată istoria sa.

Ciprian Iftimoaei este conferențiar universitar doctor în cadrul Facultății de Științe Politice și Administrative, Universitatea „Petre Andrei” din Iași

