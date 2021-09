Fundaţia Orange susţine dezvoltarea abilităţilor digitale şi antreprenoriale pentru 90 de femei vulnerabile din Iaşi

Cel de al patrulea Centru Digital din România își propune să le sprijine pe femei să înceapă sau să continue planurile de antreprenoriat pentru micile lor afaceri, să îşi dezvolte propriile site-uri de comerț online sau să se concentreze pe dezvoltarea abilităților digitale necesare pentru obţinerea unui nou loc de muncă. Proiectul se adresează în special femeilor cu venituri mici, mame singure, femeilor aflate în concediu de creştere a copilului, celor care au mici afaceri dar nu au posibilitatea de a le promova, sau celor care furnizează integral resursele financiare necesare pentru familie.

La Centrul Digital pentru Femei de la Iaşi beneficiarele vor învăţa să utilizeze instrumentele şi tehnologiile digitale, vor afla mai multe despre comerțul electronic și mijloacele de promovare online și vor descoperi platforme de tranzacționare online. Tot aici ele vor învăța practici și tehnici utile în comerțul online, precum și ce înseamnă un brand antreprenorial. În plus, cursantele vor beneficia și de sfaturi de carieră, alături de ședințe practice despre interviuri în domeniul IT și realizarea unui CV, pentru șanse în plus de a obține un loc de muncă în acest domeniu.

“Continuăm parteneriatul cu Fundația Orange România prin lansarea unui Centru Digital pentru Femei la Iaşi pentru că #EmpowerWomen şi #WomeninTech sunt direcții în care deja investim din energia și resursele echipei noastre. Mai mult, pe plan local, industria IT este în continuă expansiune, iar educaţia antreprenorială şi digitală a femeilor reprezintă cea mai sigură investiţie pentru un viitor stabil din punct de vedere financiar.” – Dan Zaharia, fondator Fab Lab Iasi.

Conform Tabloului de bord european din 2020 privind implicarea femeilor în sfera digitală, doar 18% dintre specialiștii în TIC sunt femei, iar diferența de gen este prezentă în toți cei 12 indicatori măsurați. Astfel, femeile din toată Europa au mai puține șanse să aibă abilități digitale specializate și să lucreze în acest domeniu, în comparație cu bărbații.

Lansat de Fundația Grupului Orange în anul 2015, programul „Women’s Digital Centers” include 320 de centre în 23 de țări și a susținut de-a lungul timpului peste 40.000 de femei aflate în situații dificile de viață. În România, primul Centru Digital pentru Femei a fost lansat în anul 2018, în București, alături de Centrul Parteneriat pentru Egalitate. În ianuarie 2021, programul a fost extins în două comunităţi vulnerabile din judeţele Sibiu şi Braşov.

Centrul Digital pentru Femei Iași este găzduit de FabLab Iași într-un spațiu polivalent în care se desfăşoară şi alte proiecte din sfera digitală, oferind resurse multiple şi sprijin pentru educaţie digitală, antreprenoriat şi inovaţie.

Despre Asociația Fab Lab Iași

Spațiul polivalent dezvoltat de Asociatia Fab Lab Iași oferă, pe o suprafață de peste 725 mp, scenarii de folosire flexibilă (zone de demonstrații / concursuri, co-working, makerspace, săli de cursuri și video / conferințe, birouri dedicate) și funcționează ca o platformă independentă care catalizează inovația și colaborarea adresată comunității tehnice din Iași. Fab Lab Iași este primul spațiu din Iași afiliat rețelei internaționale #FabLab de coworking și makerspace. Pentru detalii, vizitați www.fablabiasi.ro.

Fundația Orange este o organizaţie non-profit și se implică în viaţa comunității, prin realizarea de proiecte de filantropie, menite să aducă schimbări pozitive în viaţa persoanelor dezavantajate. În cei 8 ani de activitate, Fundația Orange a investit 6 milioane de euro în proiecte de educație digitală pentru persoane defavorizate şi în proiecte de sănătate, educație, cultură în beneficiul persoanelor cu deficiențe de vedere sau de auz, în scopul integrării lor sociale. Pentru detalii, vizitați www.fundatiaorange.ro

Fundația Grupului Orange este o organizaţie non-profit fondată în anul 1987 și se află în centrul activităților filantropice și a responsabilității sociale ale companiei Orange. Fundația promovează tehnologia ca vector pentru integrare socială și egalitate de șanse, implementând în 30 de țări programe majore în domeniul sănătății, integrarea persoanelor cu dizabilități, educației și al culturii. Pentru detalii, vizitați www.fondationorange.com/en.