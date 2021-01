Răfuială în instanţele de judecată

Uniunea Sindicatelor Libere din Învăţământul Preuniversitar Iaşi trebuie să plătească fostului ministru al Educaţiei Daniel Funeriu suma de 3.700 de lei cheltuieli de judecată. Fostul ministru explică pe pagina personală de Facebook faptul că "USLIP a renunţat la judecată după ce am cerut instanţei, pentru a mă apăra, să oblige sindicatul să îmi prezinte averea şi veniturile liderilor. A renunţat sub un alt pretext, dar e bine de ştiut că respectivul sindicat, condus de un anume domn cu nume predestinat activităţilor «sindicale», Laviniu Lăcustă, deţine o agenţie de turism şi o casă de creditare". În plus, fostul ministru îşi începe postarea subliniind faptul că avocata sa le mulţumeşte pentru banii daţi. "Stimaţi profesori: vă anunţ că avocata mea, doamna Roxana Iliescu, vă mulţumeşte pentru suma de 3.700 de lei încasată de la dumneavoastră prin grija sindicatului USLIP Iaşi", scrie Daniel Funeriu.

Preşedintele USLIP Iaşi explică însă că nu a renunţat la demersurile juridice, ci doar intenţionează să deschidă un alt proces împotriva fostului ministru la CNCD. Totodată, prof. Laviniu Lăcustă asigură profesorii că va recupera întreaga sumă pierdută în acest moment şi va cere şi alte daune morale. De asemenea, liderul sindical vrea să afle de la Daniel Funeriu şi răspunsul cu privire la dosarul Microsoft, dar şi la alte chestiuni din timpul mandalului de ministru al Educaţiei, liderul de sindicat vorbind de prejudicii de milioane de euro aduse Statului.

Procesul iniţial a fost intentat de către Uniunea Sindicatelor Libere din Învăţământul Preuniversitar Iaşi pentru afirmaţia lui Daniel Funeriu precum că "sindicatele sunt structuri cvasi-mafiote". Potrivit liderului sindical, USLIP Iaşi l-a dat în judecată pe fostul ministru al Educaţiei pentru ca acesta să îşi retragă afirmaţia şi să adreseze public scuze profesorilor şi sindicatelor din învăţământ. "În primul rând suma a fost umflată mult de domnul Funeriu. Procesul nu a fost nici măcar la primul termen, iar asta denotă un anumit caracter. Am reunţat la proces pentru că ni s-a spus că ar trebui să încercăm la CNCD pentru că acolo procesul ar fi fost mai rapid, iar pe noi ne interesa mai curând o sancţiune de ordin moral, nu una pecuniară. De altfel noi nici nu am cerut bani, noi am cerut doar scuze pentru tot ceea ce a afirmat", a subliniat Laviniu Lăcustă, care a adăugat că doreşte răspunsuri la câteva întrebări. Astfel, sindicatele doresc să afle: "1. Este adevărat că aţi fost audiat în legătură cu infracţiunea de abuz în serviciu în dosarul Microsoft de către Direcţia Naţională Anticorupţie?", "2. Care a fost valoarea contractului de furnizare servicii şi mentenanţă încheiat cu Siveco în timpul mandatului dumneavoastră? Aţi avut cunoştinţă de clauzele acestui contract?" şi "3. Este adevărat că în timpul mandatului dumneavoastră Ministerul Educaţiei a renunţat la judecarea procesului ce avea ca obiect evacuarea locatarului din baza «Cutezătorii» (cu suprafaţă de aproximativ 6 ha, situată pe malul Lacului Floreasca)?"

Totodată, Laviniu Lăcustă a subliniat că în acest moment procesul cu Daniel Funeriu este în pregătire. "Domnul Funeriu va plăti nu doar această sumă, de 3.700 de lei, ci de această dată vom cere şi daune morale. În întrebările adresate de noi vorbim de prejudicii de zeci de milioane de euro pe care miniştri, printre care şi Daniel Funeriu, le-au acoperit", a adăugat liderul de sindicat.