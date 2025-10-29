Furt, sânge, bani mulți și mister total la Hotel Continental. Un eveniment care a ținut tot Iașul cu sufletul la gură

În octombrie 1925, Iașul tresărea la fiecare zvon venit de la Hotel Continental, unde comerciantul Iacob Chimel fusese găsit cu mâinile și picioarele legate și o rană la gât. Reporterii zilelor urmăreau cu febrilitate firul evenimentelor, între versiunea unei crime îndrăznețe și ipoteza unei simulări pentru a scăpa de datorii.

Iacob Chimel povestea despre atacatorul „polițist” străin, iar autoritățile căutau să deslușească adevărul. În fiecare dimineață, orașul citea cu sufletul la gură detalii proaspete, între suspans și speculații, transformând scandalul într-un adevărat spectacol public. Redăm mai jost integral unul dintre aceste articole, publicat la 29 octombrie 1925 în Ziarul Universul.

Misterioasa întâmplare dela hotel Continental din Iași

— Crimă sau înscenare? —

Iași, 26 Octombrie

Autoritățile și publicul din Iași sunt viu intrigate de o întâmplare, ce părea gravă pe atât de misterioasă, petrecută la hotelul Continental, din plin centrul orașului nostru. E vorba de comerciantul Iacob Chimel, originar din orașul Siret (Bucovina), unde else proprietarul unui magazin de fierărie și care venind acum trei zile la Iași, a ocupat camera cu No. 22 la sus-numitul hotel.

În dimineața zilei de Luni, 26 Octombrie, comerciantul Iacob Chimel a fost găsit de către chelnerul hotelului trântit lângă patul din camera sa, având picioarele și brațele legate, iar la gât o rană din care curgea sângele din ambundență.

La alarma chelnerului au sosit reprezentanții autorităților, cari după ce au dispus transportarea victimei la spitalul Sf. Spiridon, au început ancheta.

CE DECLARĂ VICTIMA

Comerciantul Iacob Chimel, la întrebările șeflor autorităților, a răspuns la început prin scris – și apoi, când a fost în strare prin viu grai, – următoarele: „În noaptea de Duminică spre Luni, între orele 11 și 12, pe când mă aflam în pat am auzit lovituri în ușa. Întrebând cine este mi s’a răspuns: deschide, sunt dela poliție”. Am deschis ușa și un individ pătrunzând în cameră mi-a cerut biletul de identitate. În momentul când voiam să-i satisfac cererea, pretinsul politist a tăbărât asupra mea. Mi-a aplicat o lovitură în frunte și apoi o lovitură de cuțit în gât. Mai departe – zice Chimel – nu mai știu ce s’a întâmplat cu mine, cred că banditul m’a amețit cu un narcotic. Bani, în numerar, asupra mea am avut 1100 dolari (230.000 lei) și 20.000 lei în bancnote, – cari acum îmi lipsesc”.

CE CRED AUTORITĂȚILE?

O parte dintre autorități – după primele investigații făcute – cred că afirmațiile lui Iacob Chimel sunt neexacte, și că totul este o înscenare a acestuia.

Zisele autorității bănuiesc că Chimel, după ce s’a tăiat la gât – de alt fel superficial – și-a pus singur batista la gură, legându-se apoi de mâini și de picioare, rămânând în această stare până când a fost găsit de chelner.

Pretinsul furt de 1100 dolari ar fi deasemeni o invenție iar mobilul gravei simulări ar fi – tot după credința unor dintre autorități – că comerciantul Chimel să poată scăpa – pentru moment – de urmărirea creditorilor săi, cari pretind grabnica achitare a unor însemnate datorii.

CRIMA SAU SIMULARE?

Am înregistrat ambele versiuni. Țin însă să precizez că nu toți împărtășesc credința c’ar fi o simulare din partea lui Chimel.

Unii, printre cari și d-l Eug. Closs, cunoscutul inspector de poliție, susțin teza contrară, având motive puternice de a deduce că o crimă dintre cele mai grave a fost într-adevăr comisă la cel mai mare hotel din centrul orașului și că Iacob Chimel, departe de a fi un simulant, este victima unei dintre cei mai îndrăzneți bandiți cari au operat vreodată în Iași.

Lucrurile desigur că vor fi foarte curând limpezite.

Pentru moment se așteaptă răspunsul autorităților din Siret asupra situației materiale și morale a lui Chimel.

27 octombrie

Azi, atât parchetul cât și d. comisar Dumitriu, dela circ. III, au continuat ancheta cercetărilor. S’a luat un nou interogator comerciantului Iacob Chimel. El persistă în afirmarea că este victima unui asasinat. Mai arată că asasinul, care s’a introdus în camera lui dela hotelul „Continental” dându-se drept politist, e un om puternic, ras la față, înalt și negricios.

Vorbea cu accent moldovenesc, însă silabisea greu”.

M. Miereanu

Am cercetat pe platforma Ziarele Arcanum cum s-a încheiat misterul, însă, odată cu plecarea comerciantului din Iași, urma sa s-a pierdut, iar întrebările au rămas suspendate în aer, la fel de captivante ca în prima zi.

