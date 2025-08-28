Furt uluitor, „la pont”, la Spitalul „Sf. Spiridon” Iași. Pacientă jefuită chiar la chirurgie: hoțul s-a dat drept fiul victimei și a luat nestingherit banii și bijuteriile

Un incident revoltător a avut loc pe 25 august 2025, la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iași, în secția de chirurgie. O pacientă internată ar fi rămas fără bunuri de mare valoare după ce un tânăr necunoscut ar fi intrat nestingherit printre bolnavi și i-a furat geanta.

Potrivit victimei, hoțul – un tânăr de aproximativ 20–25 de ani, cu ghiozdan în spate – s-a prezentat drept fiul pacientei ce era atunci la o procedură medicală, păcălind personalul și pacienții din salon. El a sustras un portofel cu 3.500 de lei, un lănțișor de aur, acte de identitate și mai multe carduri bancare.

„Este inadmisibil ca într-un spital public de talie mare să se întâmple asemenea furturi fără ca autoritățile să intervină. Hoțul a intrat «la pont», ceea ce sugerează că există complici în interior – angajați, paznici sau alte persoane cu acces. Pacienții sunt complet lipsiți de protecție”, a declarat femeia, vizibil revoltată.

Reprezentanții Poliției Iași au confirmat incidentul.

„La data de 25 august, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Iași au fost sesizați prin apel 112 de către un bărbat, cu privire la faptul că un individ ar fi pătruns într-o unitate medicală din municipiu și ar fi sustras o geantă ce conținea mai multe bunuri. În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt. Cercetările sunt continuate pentru stabilirea situației de fapt, identificarea autorilor și luarea măsurilor legale ce se impun”, au precizat reprezentanții Poliției Iași.

Incidentul ridică mari semne de întrebare cu privire la securitatea unuia dintre cele mai mari spitale din Moldova. Faptul că un hoț a reușit să pătrundă în secția de chirurgie, să se plimbe printre pacienți și să plece cu bunuri de valoare sugerează deficiențe grave în sistemul de pază și supraveghere.

Pacienții și familiile lor cer acum măsuri urgente: întărirea pazei, instalarea de camere de supraveghere funcționale și controale mai stricte la intrările din spital, pentru ca asemenea furturi să nu se mai repete.

