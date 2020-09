Gabriela Firea si-a anuntat candidatura la alegerile din decembrie

Gabriela Firea a anuntat ca se va bate in continuare pentru Bucuresti din postura de parlamentar.

"Eu o sa ma bat in continuare pentru Bucuresti din postura de parlamentar. Voi fi un parlamentar activ, nu ca domnul Nicusor Dan, care asa cum a chiulit din Consiliul General, asa a chiulit si in mandatul de parlamentar. Avem cateva idei de legi cu care sa mergem in Parlament. Faptul ca unii dintre noi nu mai sunt primari nu inseamna ca nu ne vom implica. Dincotra ne vom implica mai mult", a declarat Gabriela Firea marti la sediul PSD.

Marcel Ciolacu a declarat ca si-ar dori ca Gabriela Firea sa candideze pentru o functie in Parlamentul Romaniei si sa ramana in linia intai a PSD. Liderul social-democratilor a adaugat ca va avea o discutie cu Gabriela Firea dupa ce incheie conferinta de presa de luni la sediul partidului.

Alegerile parlamentare sunt programate in Romania pe 6 decembrie 2020.

