SPORT

Gabriela Ruse s-a calificat în turul doi la Beijing

De Redacția
joi, 25 septembrie 2025, 09:20
1 MIN
Gabriela Ruse s-a calificat în turul doi la Beijing

Gabriela Ruse s-a calificat, joi dimineaţă, în turul doi al turneului de categorie WTA 1000 China Open, de la Beijing.

Ruse a trecut în primul tur de sportiva slovacă Rebecca Sramkova, locul 55 mondial, scor 6-2, 6-2. Meciul a durat 70 de minute.  În turul doi, Ruse va evolua cu favorita 16, americanca Emma Navarro.  Prin calificarea în turul doi, Gabriela Ruse şi-a asigurat un premiu de 35.260 de dolari şi 35 de puncte WTA, potrivit News.ro.

Jaqueline Cristian o va avea adversară, tot joi,  pe Jessica Bouzas Maneiro din Spania, 48 mondial. În turul al doilea va evolua si Sorana Cîrstea. Cîrstea a învins-o miercuri pe Caroline Dolehide din Statele Unite , locul 88 WTA, cu 6-2, 6-3. Pentru a avansa în 16-imi, Cîrstea o va întâlni pe Karolina Muchiva din Cehia, favorită 13. Favorită principală la turneul din capitala Chinei este Iga Swiatek din Polonia, locul 2 mondial.

