Gabriela Ruse s-a calificat în turul doi la Beijing
Gabriela Ruse s-a calificat, joi dimineaţă, în turul doi al turneului de categorie WTA 1000 China Open, de la Beijing.
Ruse a trecut în primul tur de sportiva slovacă Rebecca Sramkova, locul 55 mondial, scor 6-2, 6-2. Meciul a durat 70 de minute. În turul doi, Ruse va evolua cu favorita 16, americanca Emma Navarro. Prin calificarea în turul doi, Gabriela Ruse şi-a asigurat un premiu de 35.260 de dolari şi 35 de puncte WTA, potrivit News.ro.
Urmăriți canalul „Ziarul de Iași” pe WhatsApp. Cele mai importante știri ale zilei sunt disponibile aici
Jaqueline Cristian o va avea adversară, tot joi, pe Jessica Bouzas Maneiro din Spania, 48 mondial. În turul al doilea va evolua si Sorana Cîrstea. Cîrstea a învins-o miercuri pe Caroline Dolehide din Statele Unite , locul 88 WTA, cu 6-2, 6-3. Pentru a avansa în 16-imi, Cîrstea o va întâlni pe Karolina Muchiva din Cehia, favorită 13. Favorită principală la turneul din capitala Chinei este Iga Swiatek din Polonia, locul 2 mondial.
Publicitate și alte recomandări video