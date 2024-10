Gala națională „Directorului anului” – Profesoara din Pașcani ce a digitalizat un liceu de care fugea toată lumea. Cine este Claudia Orășanu

Directorul Anului 2024 este din județul Iași, pentru al doilea an consecutiv. Daniela Claudia Orășanu, directoare a Colegiului Tehnic de Căi Ferate „Unirea” din Pașcani, a fost numită Directorul Anului 2024, în cadrul celei de-a opta ediții a Galei Directorilor Anului 2024. Iașul mai are în acest an și un Director al Anului pentru Egalitate de șanse, pe Ana Maria Chelaru, care conduce Liceul Teoretic „Comandor Alexandru Cătuneanu” din Lunca Cetățuii.