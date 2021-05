Gala Oscar 2022 a fost amânată pentru sfârşitul lui martie

Pentru ca o producţie să se califice la categoria "cel mai bun film" va trebui să fie lansată între 1 martie şi 31 decembrie. Din cauza pandemiei de Covid-19, Academia a făcut schimbări de eligibilitate anul trecut, extinzând-o până la 28 februarie 2021, filme precum "Judas and the Black Messiah" şi "The United States vs. Billie Holiday" putând profita de acest lucru.

Academia Americană de Film (AMPAS), care acordă anual premiile Oscar, a anunţat că numărul celor invitaţi în for în 2021 va fi redus aproape la jumătate faţă de ultimul an.

După mai mulţi ani în care numărul cineaştilor incluşi în for a crescut semnificativ, pentru a extinde diversitatea rasială, etnică şi de gen în rândul membrilor săi, miercuri AMPAS a precizat că anul acesta va reduce mult numărul celor invitaţi să fie membri, la aproximativ jumătate faţă de anii anteriori. „Nomadland”, regizat de Chloe Zhao, a câştigat principalele trofee Oscar la gala de anul acesta.