Gândurile medicilor care au cunoscut-o pe dr. Sânziana Lovin. „O pierdere mare pentru sistemul medical ieșean” – dr. Florin Mitu

Dr. Sânziana Lovin a fost medic primar în medicină internă și medic specialist în pneumologie, cu competențe certificate în ecografie, ultrasonografie generală și somnologie. A activat profesional în mai multe instituții medicale, atât de stat, cât și private, și a avut contribuții în domeniul medicinei somnului, implicându-se în diagnosticarea și tratamentul tulburărilor respiratorii în timpul somnului.

În cariera sa, a publicat mai multe lucrări de specialitate, printre care „Ghid de Somnologie. Managementul pacientului adult cu tulburări respiratorii în timpul somnului” (2024), „Dialoguri despre somn și apneea în somn pentru amatori informați” (2012) și „Tratat de reabilitare pulmonară” (2009). Acestea reflectă preocuparea sa constantă pentru cercetare și educație medicală.

Pentru activitatea sa profesională, a fost recompensată cu mai multe distincții, inclusiv Emblema de Onoare a Medicinei Militare (2022), Premiul „Iuliu Hațieganu” al Academiei Române (2011) și Premiul de Excelență din partea Universității „Dunărea de Jos” din Galați (2010). A beneficiat, de asemenea, de sprijin profesional din partea Societății Europene de Pneumologie.

Reprezentanții Spitalului Clinic Militar de Urgență „Dr. Iacob Czihac” au declarat că, din cauza unei probleme medicale, medicul a fost considerată inapt pentru a mai activa în cadrul instituției și, ulterior, și-a continuat activitatea la o clinică privată din Iași. De asemenea, au menționat că aceasta a lucrat în unitate timp de zece ani, între iunie 2015 și februarie 2025.

Dr. Raluca Neagu-Movilă, coordonatorul Centrului Regional de Transplant de la Iași și medic ORL la Spitalul „Sfântul Spiridon”, își amintește cu durere de Sânziana Lovin, pe care o cunoștea din copilărie.

„Ne știm de când eram copii. Am locuit în același bloc, ne jucam împreună în parcul din fața blocului. Provenea dintr-o familie de profesori, a primit o educație aleasă, era serioasă, învăța foarte bine și era un copil liniștit. Nu-mi pot explica ce s-a întâmplat și nu mă gândesc decât la sufletul copilului care și-a găsit mama moartă”, a declarat medicul.

Dr. Radu Crișan-Dabija, managerul Spitalului de Pneumoftiziologie din Iași, a povestit că a fost coleg cu dr. Sânziana Lovin, cei doi fiind rezidenți împreună. Prietenia lor a rămas atât de strânsă încât Sânziana a fost prezentă la botezul copilului său.

„Draga mea Sânziana, mi-ai fost alături când am intrat în universitate. Te-ai uitat critic la PowerPoint-ul meu și mi-ai spus că, dacă mă stresez atât de tare, o să mă bâlbâi și o să râdă comisia de «ditamai omul». Nu am crezut că vei pleca atât de repede și că voi vorbi despre tine la timpul trecut, cu amintiri despre colega mea, plină de sarcasm și umor, dar și cu seriozitate profesională cât pentru o generație. Sper să ți-ai găsit, în sfârșit, liniștea aceea pe care o aminteai de fiecare dată când vorbeai despre somnul pacienților. Nu am crezut că ultima noastră discuție va fi despre cât de repede trece timpul, cât de mult a crescut «Ilinca mea» și despre bolile interstițiale. Dumnezeu să te ierte, dragă Sânziana!”, a transmis acesta.