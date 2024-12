Gangsterii filoruși ai Securității (III)

Suveranismul nu e o invenție recentă. El e un construct născocit de propaganda regimurilor nedemocratice (atenție, nu neapărat comuniste!) care au travestit sub acest termen o serie de atacuri și zvonuri vizând subminarea valorilor democrației occidentale, inevitabil „globalistă”. „Să nu mai fim slugile Occidentului (SUA plus Europa)”, zbiară argații tiraniei, fie ea de extracție moscovită sau chineză. Cu alte cuvinte, să continuăm să fim supușii Rusiei ca în timpul Războiului Rece. Un întreg arsenal este convocat pentru susținerea acestei teze perfide: patriotism găunos și declarativ, nerușinate nostalgii comuniste, apăsătoare realități ale concurenței capitaliste, născătoare de progres și dezvoltare tehnologică, dar și de inegalitate și sărăcie, diabolizarea „globalismului” (făcută desigur pe internet și social media, creații directe ale acestuia) și dinamitarea arhitecturii de securitate occidentală, singura care, după al Doilea Război Mondial a asigurat pace și prosperitate. Ura față de Occident e doar ura față de lege și democrație, nu față de bunăstarea și libertatea pe care acesta le asigură. Orice atenționare a acestor zbierători, trădători de țară, e imediat întâmpinată cu insistente trimiteri la dreptul lor constituțional, real, la liberă exprimare. Dar oare libertatea cuvântului înseamnă subminarea interesului public? Libera exprimare înseamnă răgete pline de necurățenii, calomnii, minciuni sfruntate sau manipulări abjecte? Cum oare ar trebui să se apere acea parte educată din electorat de toate aceste amenințări? O minoritate asuprită de o mlaștină de prostie, credulitate, rea-voință și grosolănie, o adunătură toxică de imbecili duși de nas de FSBi, lipsiți de orice urmă de gândire critică și rațională, gata să fie instigată profesionist la linșajul oamenilor cinstiți, europeni, scârbiți de limbajul imund, prefăcut și fals al unui naționalism de grotă care a declanșat, destul de recent încât să nu uităm, epurări etnice și crime în Balcani, precum și pretextul samavolnic al barbarilor ruși de a ocupa o țară suverană pe motivul că locuitorii ei vorbeau o limbă asemănătoare cu a lor (asemănătoare cam ca româna față de franceză!). Cum a fost posibil să ajungem aici, ca aproape o treime dintre cei care s-au dus la vot să-și arunce în aer țara persuadați de hienele agresorului regional bine-cunoscut din ultimele două secole și jumătate? Deși urmăresc scena politică românească de peste trei decenii, e pentru prima oară când mă simt amenințat și nu reușesc să înțeleg cum am putut cădea atât de jos ca populație (că popor nu mai suntem cât timp lichelele au confiscat discursul patriotic). Să încerc, totuși, limpezirea unei enigme:

Apariția spectaculoasă, ca dintr-un joben magic, a domnului Călin Georgescu în prim-planul scenei politice românești nu ar fi trebuit, de fapt, să ne mire. Produs al securismului ceaușist, plimbat cu misiune prin diverse sinecuri diplomatice de rangul doi, domnul Georgescu a tot fost împins în prim-plan de recrutorii săi în ultimul deceniu. Bineînțeles că oricine ajungea să stea de vorbă cu domnia sa pentru un post înalt se lămurea rapid câte parale face în realitate. Impostor găunos, cu frazare de predicator iehovist, cu acea amuzantă siguranță de sine a semidocților, domnul Georgescu e doar un oportunist mărunt și sonat, folosit de Sistem ca pion pentru diverse jocuri mai mult sau mai puțin oneroase. Umflat de acțiunea premeditată a pensionarilor speciali cu epoleți din ultimii ani, domnul Georgescu a trebuit să adauge în ghiveciul său ideologic tot felul de inepții, de regulă care se exclud reciproc, doar din calculul cinic al acoperirii unui spectru cât mai larg de posibili susținători. Așa a apărut contradicția flagrantă între mesianismul său religios de extracție sectară și acțiunea violentă, radicală, de esență legionară, pe baze creștin-naționaliste, a frățiilor ortodoxe. Te și crucești cum poate rețeaua rurală de preoți ortodocși să susțină un smintitor sectant care amestecă teme magice precreștine, cu misionarism iehovist plus delir New Age (Osho plus Șoșo). Până și un agnostic ca mine își spune „Doamne-ferește!”. Apoi, cum poate un om cu pretenții de absolvent de studii universitare să mestece iresponsabil tot felul de sminteli la modă cu dacopații, antivacciniștii, „cipologii”, spiritiștii și vibraționiștii care fac galerie pe net? E evident doar un releu al propagandei conspiraționiste, de diverse obediențe, al cărei scop este desigur crearea unei reacții psihotice față de realitate. Acest escapism demn de Spitalul Socolaii s-a dovedit, din nefericire, contagios căci ne confruntăm, iată, cu un fenomen de imbecilizare în masă care ne dă fiori atâta timp cât milioane de concetățeni se lasă duși cu lesa să voteze un șarlatan pe care, în plin delir milenarist, îl cred „salvator”. Da, știu că argumentele raționale nu au niciun efect în cazul turmei fanatizate, dar nu pot să mă abțin.

Dintre toate contradicțiile domnului Georgescu mie îmi place nu cea dintre Ortodoxie și New Age (și nici scandaloasa erezie filetistă care îl amestecă pe Dumnezeu în hârdăul tricolor al naționalismului gregar), ci aceea dintre Antonescu și legionari, puși unii lângă alții în ciorbaiii suveranistă. Se întorc în mormânt victimele Batalionului Sărata, alcătuit din codreniștii trimiși pe front, în prima line, pentru reabilitare, de „patriotul” mareșal fascist exterminator de militanți ai Gărzii de Fier! E aici și acum, în 2024, o stranie mezalianță ce contrazice nu numai buna-cuviință, ci și adevărul istoric, între „epoleți” și „diagonală”. Dar, ca să fiu sincer, nu de legionarismul de mucava al domnului Georgescu mă tem, mai ales că, pămpălău cum arată, nu are nimic de-a face cu strivirea violentă, virilă, a celor slabi, ci, mai degrabă, se arată a fi un valet cu mănuși albe, respectuos cu stăpânul și arogant cu cei „inferiori” lui din curtea boierului. Un argat ce visează la tronul împărătesc din poiata găinilor!

Cum spuneam, mie domnul Georgescu nu mi se pare altceva decât o marionetă. Un clovn lustruit cu forța, cam încet la minte, ușor sonat, gol și manevrabil. Cine a putut totuși să transforme acest pion nesărat într-o sminteală în masă, întreținută și umflată eficient de social media lăsată să zburde liber în curtea democrației plăpânde și cam mototolite de la noi? Până își revine din amețeala jet lag-ului șeful spionajului românesc încât să prezinte dovezi credibile că procesul electoral a fost manevrat de Rusia (o fraudă ciudată, în doi timpi, doar la prezidențiale nu și la parlamentare, de ne vine să ne crucim!), cred că ar trebui să privim cu ceva mai multă atenție în ograda proprie așa cum ne sfătuia Traian Băsescu, singur om de stat adevărat de la noi, care a ținut sub control, opt ani din zece, „câmpul tactic” construit cu minuțiozitate de băieții din titlu. Această mlaștină „discretă”, greu vizibilă, lăsată să facă ce vrea din țara noastră îmi dă mie fiori, nu papagalul țăcănit pe care ni-l scot ei în față. Căci un astfel de mediu incontrolabil, care stăpânește peste statul român, care are în buzunar justiția și care nu se sfiește să organizeze, sub privirea indiferentă a Diviziei de Apărare a Constituției, tabere de antrenament para-militare, după modelul Hamas și Hezbollah, s-ar putea să fie tentat să instaleze în România un regim marionetă al Rusiei, precum a fost, să zicem, tiranul alungat recent din Siria, cu o democrație soft și o cleptocrație hard. Ca pe vremea „cinstitului” Ion Ilici Iliescu, sub pulpana căruia s-au făcut marile averi ale tranziției. Problema e că mlaștina e peste tot și nu prea vedem politicieni care să nu fie mânjiți cu mâl, măcar pe pantofi! Iar „cei săraci cu duhul” care ne-nconjoară de-abia așteaptă, pofticioși, să se bălăcească și ei în mocirlă. Deocamdată pe Facebook, de încălzire. Până la anu’ și la mulți ani!

i Nu mai amintesc aici mizerabilele campanii anti-ucrainene care au inundat opinia publică românească după sălbatica invazie a Rusiei.

ii Un vibrant și energetic clip TikTok al viitoarei Prime Doamne scuturându-se în transă ar putea fi folosit ca exemplu aici, dar cum eu mă feresc de orice produs chinezesc nu sunt conectat la această aplicație de spionaj ca să vă pun link.

iii Sau, cu vorba lui Marius Oprea, „un borș rusesc în strachină de lut populară”.

Florin Cîntic este istoric, director al Arhivelor Naționale, Filiala Iași și scriitor

