Garbine Muguruza, vacanță în România, pe versuri de Puya: „Is this, is this the life”

Sportiva din Spania, campioană la Roland Garros 2016 și Wimbledon 2017, a publicat pe contul său de InstagramStory câteva imagini surprinse în România. Iberica, fost lider mondial, a vizitat zona Transilvaniei, iar mai apoi a fost surprinsă la Peștera Dâmbovicioara.

Muguruza s-a filmat în timp ce fredona refrenul „Is this, is this the life” al melodiei „Undeva în Balcani”, piesă lansată de rapper-ul Puya în urmă cu 12 ani.

Citește integral pe gsp.ro