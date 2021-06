Garry Kasparov: Nazismul a durat 12 ani, comunismul 74. 74 înainte de 1991

– Vă e teamă pentru siguranța dumneavoastră?

– Mi-e teamă pentru siguranța mea? Da. Și ce? Ajută cu ceva? Ce pot face? Trăiesc în New York, poate e mai sigur decât să stau la Londra, dar la finalul zilei, dacă vor să vină după mine, vor veni. De aceea, de fiecare dată când se întâmplă ceva, țip cât pot de tare. E o rușine că președintele Biden oferă acest summit (pe 16 iunie, președinții Statelor Unite și Rusiei se vor întâlni la Geneva – n.r.) și practic îl exonerează pe Putin de crimele sale. Nu e despre subiectul întâlnirii, ci de faptul că ea se întâmplă. Putin nici măcar nu trebuie să discute ceva acolo, dar simplul fapt că stau la aceeași masă trimite mesajul către Rusia și restul lumii că este acceptat ca lider global și că până și președintele american trebuie să negocieze cu el.

– Ați spus răspicat că Rusia nu este o țară democratică. Credeți că are șanse să devină una?

– Sunt un optimist incorigibil. Trebuie să cred că Rusia va fi o țară liberă. Am avut o șansă la începutul anilor 90, am făcut o greșeală imensă și eșecul nostru a rezultat, într-un fel, din lipsa de dorință a lumii libere de a recunoaște că o nouă ordine mondială cere un nou mod de gândire. În loc să facă afaceri cu Elțîn, cum a făcut administrația Clinton, „Elțîn-Elțîn-Elțîn!”, ar fi trebuit să se gândească la schimbări mai largi. Dar s-au uitat mereu la Rusia ca la o contrapartidă. Și asta în mod cert l-a ajutat pe Elțîn să construiască o formă de autoritarism, a creat scena pentru Putin. Europa nu a fost conștientă de această amenințare creată din întoarcerea din morți a naționalismului rus, imperialismului și a KGB-ului care s-a întors la putere. Am făcut și noi greșelile noastre. Cea mai mare inabilitate a Rusiei a fost de a-și înfrunta trecutul. Cred că viitorul democrației ruse, dacă se va întâmpla, va depinde de dorința noastră de a ne confrunta trecutul, de a condamna crimele comunismului și de a-l șterge așa cum germanii au șters nazismul din istorie. E mai dificil. Nazismul a durat 12 ani, comunismul 74. 74 înainte de 1991, dar acum cu această dictatură KGB-istă, avem un secol al dictaturii ideologice care probabil nu are niciun echivalent în istoria omenirii. Dacă nu ne înfruntăm trecutul, dacă nu interzicem KGB-ul cu toate reîncarnările sale, dacă nu condamnăm crimele vechi și noi comise de acest regim, Rusia nu va putea să intre în rândul lumii civilizate.

