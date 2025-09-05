Gașca traficanților cu tupeu: vindeau droguri în curtea unei școli din Iași și nu aveau nicio reținere să jefuiască dealerii cu experiență

O gașcă de tineri traficanți de droguri a fost destructurată de DIICOT. Vârsta fragedă i-a scăpat pe unii dintre ei de pedepse severe, în pofida periculozității deosebite a traficanților. Aceștia vindeau droguri în Iași și Miroslava, desfăcându-și marfa până și în școli. Dacă li se oferea prilejul, nu aveau nicio reținere să-i atace și să-i jefuiască pe alți dealeri, însușindu-și drogurile și banii acestora. Cine să-i reclame?

Spre deosebire de alte rețele de traficanți, organizate piramidal, cu un șef căruia i se subordonează dealerii, rețeaua celor cinci era mult mai flexibilă, reprezentând practic un grup de colaboratori autonomi. Lipsa unor legături solide între ei a fost un element care a îngreunat cercetările. Anchetatorii au dat peste traficanți întâmplător, stabilindu-le activitatea treptat, amănunt cu amănunt.

S-a apucat de trafic de droguri ca să-și finanțeze viciul

Pe 12 decembrie 2022, o patrulă a poliției a observat în apropierea bisericii Sf. Maxim Mărturisitorul de pe aleea Mihail Sadoveanu, spre Breazu, un autoturism Audi A7 în care se aflau trei tineri. La controlul corporal, asupra unuia a fost găsit cannabis, iar asupra altuia, un comprimat de ecstasy. Luați la întrebări, tinerii au declarat că își cumpăraseră drogurile de la o persoană cunoscută sub apelativul „Țuști”. Acesta a fost identificat în persoana unui traficant care aproviziona dealerii ieșeni. Telefonul i-a fost pus sub urmărire, iar printre cei care au apelat la el pentru marfă s-a numărat și Răzvan Aipătioaiei.

Tânărul de 26 de ani nu avea antecedente penale și nu era cunoscut cu preocupări în sfera drogurilor. Dacă însă polițiștii nu știau încă de el, prietenii îl știau de mult ca dealer de droguri. Odată cu el, au fost luați în colimator și un Dragoș Boghian (17 ani), elev în clasa a XI-a și A.S.C., elev la un colegiu tehnic. Aceștia vindeau cannabis, cristale 3-CMC și comprimate de ecstasy. Liderul informal al găștii era Aipătioaiei, acesta aprovizionându-i pe ceilalți doi cu droguri sau preluându-le clienții atunci când era nevoie. O altă sursă a lui Boghian și A.S.C. era Cătălin Stratulat (22 ani), un tânăr din Miroslava. Nici acesta nu avea antecedente penale. Ca minor, fusee complice la un furt calificat, dar ulterior părea să se fi cumințit. De fapt, la 17 ani se apucase de droguri, întâi doar ca consumator. Încercase pe rând cannabis, ecstasy, LSD, ciuperci halucinogene, cocaină și ketamină. Pentru a-și finanța viciul, de la 18 ani se apucase de trafic de droguri, vânzând mai ales ecstasy, hașiș și cannabis.

Își trimitea iubita să-i aducă marfa

Stratulat vindea droguri chiar și în școli, venind la chemarea clienților. Reușise să se mențină „sub radar” timp de patru ani. În cursul lui 2022, intrase în atenția polițiștilor, dar doar pentru deținere și consum de droguri, nu și pentru trafic. De fapt, prin mâini îi treceau cantități suficient de mari încât își permitea să vândă și en-gros, câte 10-20 de grame, atunci când avea solicitări. Ba chiar îi mai împrumuta droguri și lui Aipătioaiei, atunci când acesta rămânea „în pană”. Stratulat își introdusese și iubita în afacere. În vârstă de 18 ani, Bianca Hanganu se mutase cu Stratulat și, după 2-3 luni, și-a dat seama cam ce fel de afaceri învârte acesta. Faptul nu a deranjat-o prea mult. Dimpotrivă, l-a și ajutat atunci când i s-a cerut. Pentru ca la o eventuală percheziție să nu fie găsită o cantitate prea mare de droguri la el în apartament, Stratulat i-a dat iubitei sale trei recipiente cu diverse droguri, pentru a le depozita la părinții ei. Atunci când avea nevoie, își trimitea iubita să-i mai aducă marfă. Fata i-a făcut acest serviciu în vreo cinci rânduri. Probabil fără să o știe, Bianca Hanganu s-a condamnat singură. Deținerea de droguri în vederea traficării se pedepsește la fel ca traficul propriu-zis.

Cercetările au arătat că traficanții aveau și preocupări mai puțin obișnuite în branșă. O conversație telefonică a lui Boghian din 28 august 2023 a arătat că acesta, împreună cu A.S.C. și o altă persoană, planifica să atace un dealer, pentru a-i fura banii și drogurile. Era și aceasta o modalitate de a se aproviziona, atunci când nu mai avea marfă. Nu era de altfel pentru prima oară, iar Boghian mergea la sigur. „Nu se duce (la poliție, n.r.), c****, i-am furat drogurile din casă. Cum să se ducă, ești prost? Banii ăia de pe asta sunt, nu are cum să se ducă. Da ce, când i-o luat lui A.A. douăzeci și cinci de milioane din casă și șaizeci de focuri, i-o zis cineva ceva?…”, își asigura Boghian interlocutorul. A.S.C. era cunoscut și el ca fiind o persoană violentă. Nu o dată agresase câte un client pe care îl considera suspect. De asemenea, obișnuia să încaseze banii, fără a mai da însă și marfa.

Ce pedepse au primit cei cinci tineri

În iulie și septembrie 2023, când activitatea celor cinci era creionată, au fost trimiși pe teren investigatorii sub acoperire, pentru a cumpăra droguri de la traficanți. Misiunea a fost îndeplinită, iar odată cu documentarea câtorva tranzacții cu cannabis și ecstasy, dosarul a putut fi trimis în instanță. La dosar au fost consemnate și declarații ale martorilor, clienți ai traficanților.

Cei cinci au fost acuzați doar de trafic de droguri pentru că, evident, nimeni nu a reclamat că ar fi fost jefuit de Boghian și prietenii săi.

Pentru a-și ușura situația, traficanții și-au recunoscut faptele, beneficiind astfel de reducerea limitelor pedepsei. Acest fapt nu i-a scutit însă pe inculpații majori de închisoare. Încă minor, Boghian a scăpat cu o măsură neprivativă de libertate, respectiv supravegherea timp de 6 luni. Tot minor, A.S.C. a fost tratat însă mai sever. El comisese faptele pe când se afla deja sub efectele unei măsuri neprivative de libertate, cea a asistării zilnice. Ca urmare, judecătorii au dispus internarea sa într-un centru educativ pe o perioadă de doi ani. Aipătoaiei a fost condamnat la șase ani de închisoare, Stratulat, la cinci ani și o lună de detenție, iar Hanganu, la 4 ani de închisoare. Hotărârea Tribunalului nu este definitivă, ea putând fi contestată.

