Gaura din cuţit

Am regretat până şi eu treaba, pentru că până-n 2018, pe versoul paginii cu integrama mare (căreia nemţii îi zic Schwedenrätsel, integrama suedeză, deci) aveam mereu şi câte ceva de citit: dincolo de poza săptămânii (aleasă şi comentată de vreo personalitate din Baden-Württemberg), aveam două tablete, una a săptămânalei Adrienne Braun, alta când cu un autor, când cu altul, şi, în fine, rubricuţa Bestseller-Tüv. Cel târziu de prin 2019, deci, am fost lipsit de această lectură germană. I-am spus sorei mele asta, iar prin noiembrie, printre foile de ziar cu integrama puse deoparte şi aduse vara asta de cumnatul meu la Amnaş, am dat şi peste două pagini din ediţia de sâmbătă, 25/26 ianuarie 2020 a ziarului Gäubote, între care regretata Podium-Seite (pe versoul căreia fusese, cândva, integrama).

Ei bine, taman pe pagina asta am citit unul cele mai faine texte la Bestseller-Tüv, sub semnătura lui Michael Setzer. Okay, iată ideea rubricuţei cu mereu aceeaşi structură: câţiva autori care se schimbă de la săptămână la săptămână îşi dau cu părerea despre o carte sau alta (îndeobşte romane), cum ziceam, mereu după acelaşi tipic. „ITP”-ul romanelor debutează cu întrebarea-informaţie:

Care este, de fapt, valoarea cărţii X a lui Y, actualmente pe locul Z al topului de bestselleruri din „Spiegel”?

Structura: Conţinutul; Autorul; Factorul de suspans; Factorul de conversaţie; Proba de lectură; Nivelul; Accesoriul potrivit; Cartea este exact ce trebuie pentru...

Poftim, în fine, mostra de „ITP”:

Care este de fapt valoarea romanului „Messer” (Cuţit) de Jo Nesbø, actualmente pe locul 31 al topului de bestselleruri din „Spiegel”?

Conţinutul

Norvegianul Jo Nesbø plănuise să devină fotbalist, dar apoi s-a făcut muzician pop. Şi autor. Din 1997 îl pune pe anchetatorul Harry Hole să umble până la glezne prin sânge.

Factorul de suspans

Ceva mai mult suspans şi ceva mai puţin porno al violenţei decât de obicei. Totuşi: ca un cântec care a ieşit prea lung.

Factorul de conversaţie

„Harry Hole”? Astfel de nume au fost la modă când mai existau videoteci cu perdea la camera vecină.

Proba de lectură

„Multe nu reuşise-n viaţa lui, poate că de aceea i se părea important să devină faimos măcar ca răufăcător.”

Nivelul

Povestea bogată-n răsturnări ar fi meritat mai multă dragoste pentru limbă. Aşa, totul lasă impresia unor indicaţii boante de regie pentru ecranizarea unui film de ora 23.15 pe un post tv privat.

Accesoriul potrivit: O sticlă de Jim Beam. Are formă pătrată şi ca atare nu se rostogoleşte de lângă tine.

Cartea este exact ce trebuie pentru

aceia cărora Sebastian Fitzek li se pare prea estetic.

„Messer”, Jo Nesbø, Ullstein Verlag, 24 Euro.

Ca fapt divers, am văzut că Nesbø este tradus şi-n România, la Editura Trei apărând nu mai puţin de 8 (opt) romane. Mai mult ca sigur, şi cartea mai sus prezentată e printre ele, dar mi-e greu să spun care-i, căci, de, titlul românesc precis e diferit de cel german.

Altfel, da, trebuie s-o spun: am scris acest text aproape exclusiv datorită a ceea ce a scris Setzer la „Accesoriul potrivit”: O sticlă de Jim Beam. Are formă pătrată şi ca atare nu se rostogoleşte de lângă tine. Ce să mai, ironie mai fină, mai elegantă mai că nu se poate.

P.S. Interesantă mi se pare, în context, şi informaţia colaterală cu vremurile videotecilor: ha, mi-am zis, au existat şi-n Germania? Dar te pomeneşti că Setzer e originar din fosta RDG...

Nu, nici vorbă: dintr-un interviu de pe net (din ianurarie 2016) am aflat că are (între timp) 46 de ani, e stuttgartian get-beget şi convins şi e şi el muzician pe deasupra, pe lângă calitatea de jurnalist. Cine-i Sebastian Fitzek n-am mai cercetat. Pesemne un autor cunoscut de romane poliţiste mai... estetice.

Michael Astner este poet, traducător şi publicist