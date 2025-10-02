Gazeta Primăriei Iași, fără site, va continua să apară într-un tiraj record pentru încă doi ani. Ziarul gratuit va costa 1,1 milioane de lei

Primăria Iași va continua tipărirea publicației „Curierul de Iași” pentru încă cel puțin 21 de luni.

Municipalitatea a estimat că va cheltui circa 1,1 milioane lei, fără TVA, pentru tipărirea a 1,8 milioane de exemplare ale „Curierul de Iași” pe o perioadă de 21 de luni. Deschiderea ofertelor va avea loc pe 16 octombrie.

„Curierul de Iași” apare în fiecare vineri și are 8 pagini, toate color, fiind editat de Biroul de comunicare a Primăriei.

„Prestatorul serviciului de tipărire este obligat să asigure verificarea, tipărirea și realizarea de colete de minimum 500 de exemplare fiecare pentru un tiraj de maxim 20.000 de exemplare/săptămână, într-un interval maxim de 12 ore de la prezentarea manuscriselor de la autoritatea contractantă, astfel ca Municipiul Iași să poată demara distribuția publicației în ziua de vineri a fiecărei săptămâni, începând cu ora 09:00”, se arată în caietul de sarcini.

În 21 de luni pot fi publicate 1,8 milioane de exemplare

Municipalitatea precizează că numărul de exemplare tipărite variază de la o lună la alta și își rezervă dreptul să tipărească mai puțin sau mai mult de 20.000 exemplare/săptămână, fără să depășească pragul 1,8 milioane exemplare pe parcursul a 21 de luni.

„Curierul de Iași” este distribuit prin intermediul centrelor de cartier, a unor direcții din subordinea administrației locale și alți parteneri. Departamentul de specialitate al Primăriei asigură conținutul și tehnoredactarea, iar în fiecare săptămână livrează macheta grafică către prestatorul de servicii.

Pe perioada acordului cadru, Primăria urmează să încheie contracte subsecvente cu o durată cuprinsă între 1-4 luni. „Cantitate maximă pentru acordul cadru (21 luni) este de 1.800.000 bucăți, iar cantitatea minimă estimată este de 900.000 bucăți. Pentru contractul subsecvent, cantitatea maximă estimată este de 400.000, iar cantitatea minimă estimată de este de 100.000 bucăți”, conform caietul de sarcini al achiziției.

„Curierul de Iași” apare doar în formă tipărită, în condițiile în care, electronic, publicația este prezentă doar pe rețele sociale și nu are un domeniu propriu de Internet.

Publicitate și alte recomandări video