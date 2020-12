GCS: 1.387 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus. 85 de pacienţi decedaţi

”Până astăzi, 26 decembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 613.760 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 536.332 de pacienţi au fost declaraţi vindecaţi. În urma testelor efectuate la nivel naţional, faţă de ultima raportare, au fost înregistrate 1.387 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv”, transmit autorităţile.

Cele mai multe cazuri noi sunt în Ilfov - 214, urmat de Bucureşti - 184, Cluj - 145 şi Galaţi - 132, în celelalte judeţe, numărul cazurilor noi situându-se sub 100.

Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile raportate la 1.000 de locuitori are cea mai mare valoare în Ilfov, unde a scăzut sub 6 - 5,95, urmat de Bucureşti - 4,27. celelalte judeţe având valori sub 4 ale acestui indicator.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienţilor care erau deja pozitivi, 150 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.