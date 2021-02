Liderul deputaţilor AUR George Simion a anunţat, în plenul de luni unde are loc „Ora prim-ministrului”, că grupul parlamentarilor AUR vor părăsi sala în semn de solidaritate cu minerii din Valea Jiului care protestează fiindcă nu şi-au primit salariile. „Minerii de azi care mai au forţă de muncă, vor ajunge culegători de sparanghel în Germania. Trebuie să dăm soluţii românilor, nu circ, nu demagogie”, a adăugat Simion.

„Vin, din păcate, din judeţul Hunedoara, unde am fost chemaţi de mineri, pentru că bătaia de joc a atins cote maxime. Grupul AUR va părăsi sala de şedinţe în semn de solidaritate cu lucrătorii din Valea Jiului, pentru că din păcate, domnule Cîţu, acest guvern nu are un plan, o viziune pentru România. În afară de lozinci şi de minciuni, pentru că la conducerea complexelor energetice s-a perindat clasa politică, când de stânga, când de dreapta, nu aveam cu ce să îi bucurăm pentru aceşti oameni. Ei nu cred în minciunile doamne Turcan, ei încă sunt în mină, noi cei de la AUR vom părăsi aceste dezbateri, poate vă veţi trezi domnule Cîţu şi veţi înţelege că oamenii au nevoie de soluţii. Vreţi să le daţi cursuri de reconversie socială? Am tot auzit această placă. Nu există aceste cursuri. Minerii de azi care mai au forţă de muncă, vor ajunge culegători de sparanghel în Germania. Când noi vă spunem – nu vindeţi gazele din Marea Neagră, nu daţi legea offshore, nu vindeţi portul Constanţa şi nu distrugeţi Poşta Română. Domnule Cîţu, vorbesc în numele românilor. E timpul să îi ascultaţi, nu să faceţi analogii din astea cu mineriada. Domnule Cîţu, dvs v-aţi luat salariul, minerii din Valea Jiului nu şi-a luat nici până azi salariul şi veniţi cu soluţii. Nu transformaţi Turceni, Işalniţa, în panouri fotovoltaice. Trebuie să dăm soluţii românilor, nu circ, nu demagogie. Mă bucur că râdeţi, domnule Orban, v-aţi auzit râsul ruginit, dar ne conduceţi de 10 ani. Azi o să vă lăsăm noi pe voi”, a afirmat liderul deputaţilor AUR, în plenul de luni al Camerei Deputaţilor.