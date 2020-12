George Simion: "Mi se pare o cacealma aceasta propunere a lui Florin Citu"

George Simion a declarat joi dimineata, 10 decembrie, ca presedintele Klaus Iohannis da din nou dovada de dispret fata de votul romanilor. Copresedintele AUR spune din nou ca daca PSD nu va initia suspendarea presedintelui, o va face Alianta pentru Unirea Romanilor. Si asta in conditiile in care numirea si negocierea guvernului Citu este considerata o cacealma.

"Este stilul cu care ne-a invatat Klaus Iohannis de dispret total fata de votul romanilor, de batjocura fata de poporul roman. Imi mentin afirmatile: daca PSD nu isi ia in serios rolul de prim-clasat in preferintele romanilor la aceste alegeri, o sa ne luam noi treaba in serios - sa facem opozitie si sa initiem suspendarea lui Klaus Iohannis pentru aceasta batjocura", a declarat George Simion.

Cu privire la posibila prezenta la Cotroceni, la negocierile oficiale ale guvernului, de saptamana viitoare, liderul AUR afirma ca e numirea lui Citu e o cacealma.

"Mi se pare o cacealma aceasta propunere a lui Florin Citu. Ci siguranta e folosita doar ca tratative dintre partidele domnului Iohannis, pentru a acapara mai multe ministere. Asteptam sa vedem si care este propunerea adevarata, ca nu poate fi acest fost ministru de Finante care s-a imprumutat intr-un an cat generatia parintilor si bunicilor nostri intr-o viata. Nu poate sa fie o propunere serioasa de prim-ministru," conchide Simion.

Aflati amanunte de pe ziare.com.