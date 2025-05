Geoge Simion își recunoaște înfrângerea: „Îl felicit pe contracandidatul meu, a fost voința poporului român”

UPDATE 01.35

George Simion și-a recunoscut înfrângerea în alegeri într-un clip video postat pe Facebook. „Aș vrea să-l felicit pe contracandidatul meu, Nicușor Dan. A câștigat alegerile. A fost voința poporului român. Vreau să mulțumesc celor peste 5 milioane de români care și-au pus încrederea în mine. Nu îi voi dezamăgi. Nu există un lucru mai de preț pentru mine decât încrederea lor. Am fost singuri împotriva unui întreg sistem. Singuri împotriva tuturor. Sunt mândru de voi și sper că v-am reprezentat cu cinste. Este timpul să continuăm lupta noastră pentru dreptate, pentru adevăr, pentru familia naturală, pentru credința creștină și pentru libertate. Vom fi în continuare o parte importantă și semnificativă a societății românești. Vă rog pe fiecare dintre voi să nu abandonăm. Mergem până la capăt, chiar dacă este greu să simțim acest gust amar al înfrângerii. România și poporul român trebuie să fie pe primul loc. Vă mulțumesc!”, a spus Simion.

Pe rețelele de socializare ale liderului AUR e liniște. Deși în timpul campaniei George Simion a fost extrem de activ pe Facebook și X (fostul Twitter), platforme folosite intens pentru comunicare politică, după aflarea rezultatelor exit-poll, acestea au rămas neactualizate.

Ultimele postări sunt după anunțarea rezultatelor exit-poll și transmit același mesaj: „Sunt noul președinte al României” – în limba română pe Facebook și în limba engleză pe Twitter: „I am the new president of Romania”.

Mugur Mihăescu, care l-a reprezentat activ în timpul campaniei pe Simion, a avut o reacție scurtă în jurul orei 00, pe Facebook, în care spunea:

„Felicitări tuturor celor care au votat. Sper ca noul președinte să fie un președinte pentru toți, indiferent de ce opțiuni a avut fiecare, iar patima campaniei să facă loc rațiunii și iubirii. Noapte bună, România”

Și Marius Lulea, prim – vecepreședinte AUR, a transmis pe Facebook, tot în jurul orei 00:

„Mulțumim tuturor românilor care ne-au acordat încrederea lor în turul al doilea al alegerilor prezidențiale. Numărul vostru impresionant transmite un mesaj clar: România tăcută există, are nevoie de speranță și cere să fie ascultată. Mulțumesc colegilor din partid — în doar patru ani am reușit ceea ce alții n-au izbutit în decenii: să construim al doilea partid al țării, capabil să propună un program de guvernare și un candidat cu șanse reale la Președinție. România este astăzi un stat capturat. Instituțiile sunt controlate politic, regulile democratice sunt încălcate, iar legea nu mai este respectată decât selectiv. În fața acestui haos organizat, noi am rămas verticali, consecvenți și hotărâți. Politica este o luptă continuă, iar forța noastră stă în determinarea de a trata fiecare bătălie ca pe una decisivă. George Simion este liderul care a demonstrat că știe să unească oameni, să creeze echipe și să inspire încredere. A reușit să ducă un partid născut din nevoia de dreptate până la obținerea a jumătate din încrederea românilor. Mulțumesc domnului Călin Georgescu pentru lecția de maturitate și demnitate oferită. Vom continua să luptăm pentru România profundă, creștină, pentru o țară în care respectul față de strămoși, tradiții și valori să fie redat demnității naționale. Am oferit speranță pentru milioane de români. De acum vom munci ca să câștigăm și încrederea celor care încă ezită. Ne așteaptă provocări economice grele. România are nevoie urgentă de intervenție și de o direcție nouă. Noi suntem gata. Mergem mai departe”

Și pe pagina oficială AUR, este liniște. Ultimul mesaj postat în cursul zilei de 18 mai „denunța public un nou val de nereguli în procesul electoral care se desfășoară în Diaspora”

