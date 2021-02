Gerul și vântul au produs cel mai curat aer din ultimii ani în Bucium. ”Poate chiar un record istoric”

”La Iasi, la amiaza, ziua cu cel mai curat aer din acest an. Poate chiar un record istoric. Circulatia maselor de aer (rafale intense de vint), aer proaspat, frigul puternic, umiditatea relativ redusa, zapada, noroiul inghetat, toate au facut ca macar in Bucium, una din zonele pestrite de poluare ale Iasului, pe 13 februarie la ora 13, sa se masoare cea mai curata zi din acest an. Asta in ciuda faptului ca sursele de incalzire au fost folosite la maxim...De altfel, aceste date pot fi considerate etalon al aerului curat in Iasi, aerul la sol fiind lipsit practic total de particule micrometrice PM2.5, particule care afecteaza grav sanatatea (in Romania, minim 200 de persoane/100 de mii de locuitori mor anual prematur din cauza poluarii). Reamintesc ca poluarea inseamna mult mai mult decit PM2.5, dar fie si asa, se poate spune ca am avut un aer exceptional”, a scris profesorul pe Facebook.