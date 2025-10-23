MICA PUBLICITATE
Caută
Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii
Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS
Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel
Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
Mica Publicitate Contact
SPORT

Gheorghe Hagi nu intenţionează să se stabilească în altă ţară: „Este eronat”

De Redacția
joi, 23 octombrie 2025, 21:00
1 MIN
Gheorghe Hagi nu intenţionează să se stabilească în altă ţară: „Este eronat”

Gheorghe Hagi a anunţat, joi, într-un comunicat, că nu intenţionează să se stabilească în altă ţară. Anunţul vine în contextul în care presa turcă a scris că Hagi ar urma să se stabilească în Turcia, scrie news.ro.

“În urma informaţiilor apărute în spaţiul public în ultimele zile, cu privire la faptul că ar urma să mă stabilesc într-o altă ţară, doresc să transmit că nu este nimic adevărat, nu a existat în niciun moment această intenţie şi în consecinţă acea ştire preluată de mass-media din România este eronată”, precizează Hagi într-un comunicat.

Site-ul turc 7GUNHABER a notat, în urmă cu o zi, că Gheorghe Hagi a decis să se stabilească definitiv în Alanya, oraş în care ajunge des deoarece fiul său Ianis joacă la Alanyaspor. “Hagi a ajuns azi (n.r. – miercuri) în oraş şi a început să caute o proprietate, întâlnindu-se cu agenţii imobiliari. Familia e interesată mai ales de vile moderne în zonele Çıplaklı şi Cikcilli”, a menţionat yedigunhaber.com.

Etichete: Gheorghe Hagi

Publicitate și alte recomandări video

Îți recomandăm

Comentarii

Educație

Național

Zdi TV

Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
© 2006 - 2024 Ziarul de Iași. Toate drepturile rezervate.
Powered by Expert Network. Expert Network