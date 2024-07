Ghici cine vine la suflet?

Acum o săptămână, se mirosea cam peste tot că Edi Iordănescu va părăsi naționala. Apoi s-a certificat: fiul generalului nu mai vrea să continue. Și s-a mai aflat ceva, din surse oficiale, că favoritul la succesiune este Gică Hagi, o variantă mai posibilă decât acum trei ani. Fiindcă, dacă până deunăzi a hârșâit placa aceea cu conflictul de interese, acum Hagi a lăsat loc de OK: „Totul e posibil. Vom vedea”, sunau cuvintele laconice ale lui Hagi. Apoi, s-a mirosit din nou că refuzul lui Hagi este iminent, ba chiar s-a și materializat prin „surse apropiate care preferă să-și păstreze anonimatul”. Și atunci au apărut alte întrebări. Nominale: Luce? Loți? Briliantu’? Mirel? Șumi?

Până la ora când încropim acest text, nici Răzvan Burleanu, mai marele fotbalului românesc, nici Gheorghe Hagi n-au emanat nicio declarație oficială și întrebările nu contenesc începând cu cea rămasă mai de demult: de ce-a plecat Edi? Credem că această întrebare nu-și mai are sensul. A plecat? Ducă-se! Sănătos, nu învârtindu-se, cum i-a urat cândva un celebru jurnalist dâmbovițean lui Victor Pițurcă. Pesemne că dacă Iordănescu junior, creatorul generației „de suflet”, își va găsi repede un contract bănos, va rămâne un gust amar și atât. Dar nu ne dorim și nu credem în asta. Nu că n-ar mai fi sămânță de discuții, dar subiectul e închis. De actualitate este cine vine la „suflet”.

FRF merge pe câteva paradigme clare: viitorul selecționer va trebui să continue în mod creativ munca lui Iordănescu, trebuie să fie român, cu ceva experiență pe la loturi, să fie apropiat de jucători ș.a.m.d. Sunt criterii la care oricine știe ce înseamnă o națională n-are cum să nu adere. Și preferința pentru Hagi se arată justificată. „Machidonul” lucrează de mulți ani în fotbalul românesc și majoritatea celor din nucleul sufletist i-a trecut prin mână. Ba mai mult, chiar și o parte dintre cei neinteresanți pentru Edi, alde Băluță, Mitriță, Chițu etc. Excepțiile sunt unii jucători mai experimentați ca Stanciu și Niță, ori crescuți prin străinătățuri, ca Drăgușin, Mogoș ori Rațiu. Apoi a mai lucrat cu echipa națională. Și chiar dacă experiența aia de selecționer a fost mai degrabă un eșec, s-a produs la un moment zero în cariera sa. De atunci au trecut 23 de ani și e greu de crezut că Gheorghe Hagi n-a evoluat. În plus, Hagi pare că își dorește naționala. Trecerea peste animozitățile justificate față de Burleanu spune multe. Mai mult, Hagi s-a gândit la predarea temporară a clubului său, de neconceput până nu demult.

Hagi este potrivit la națională, este chiar mai nimerit decât la orice club. Singurele succese sale ca antrenor au fost cu Viitorul/ Farul unde era patron/ manager/ antrenor, într-un cuvânt, stăpân absolut. În plus, la națională, ar putea face ceea ce știe el mai bine: să „ochească” jucători, să-i filtreze după cum știe el, să-i analizeze. Deci, FRF a avut alegerea corectă, poate cea optimă.

De ce ar refuza Gică Hagi? Greu de răspuns, probabil tot din cauze legate de Farul, realizarea sa de suflet, dar întrebarea are exact sensul celei despre plecarea lui Edi. Adică este inutilă.

Cine ar veni, dacă Hagi refuză? Scoțând din ecuație antrenori de club prin excelență ca Dorinel sau Șumudică, putem spune că Mircea Lucescu ar putea fi o soluție. Pe lângă faptul că la experiența sa i s-ar potrivi o muncă de acest gen, este și aceea că Lucescu și Hagi sunt singurii care ar avea stima jucătorilor asigurată, datorită realizărilor fabuloase și prestigiului aferent. S-ar putea ca unele condiții ale lui „Il Luce”, legate de performanță, să nu fie pe placul FRF. Și atunci?

Dacă privim la criteriul „experienței ca selecționeri”, variantele Mutu sau Rădoi ar fi extrem de plauzibile în viziunea FRF. Cei doi s-au remarcat, mai mult sau mai puțin, la loturile de tineret, chiar dacă nu s-ar spune că au avut rezultate prea bune pe unde au antrenat. Edi n-a avut deloc experiență ca selecționer și nici ca antrenor n-a excelat, dar a fost o alegere, până la urmă, fericită. Va trage, din nou, Răzvan Burleanu, lozul câștigător?

Publicitate și alte recomandări video