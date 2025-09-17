Ghid pentru părinți despre infecțiile copiilor la început de an școlar. Sfaturi utile de la managerul Spitalul de Copii Iași despe reducerea riscului bolilor grave

Medicii pediatri atrag atenția că, odată cu începutul noului an școlar și al grădinițelor, părinții trebuie să fie vigilenți în privința numeroaselor infecții care circulă frecvent în colectivitățile de copii. Dr. Cătălina Ionescu, managerul Spitalului de Copii Iași, subliniază că cei mici, având un sistem imunitar în dezvoltare și fiind în contact constant unii cu alții, sunt mai expuși riscului de îmbolnăvire.

Medicul spune că, în colectivități, cele mai frecvente infecții sunt respiratorii, digestive și ale pielii sau mucoaselor. Printre infecțiile respiratorii se numără răcelile obișnuite, gripa, COVID-19, virusul respirator sincitial și infecțiile cu germeni atipici. El precizează că gastroenteritele virale, cum sunt cele cauzate de rotavirus sau norovirus, și infecțiile bacteriene sunt mai rare, dar posibile. De asemenea, în colectivități pot apărea varicela, scarlatina, impetigo, conjunctivitele, rujeola, oreionul sau parazitozele intestinale.

„Virozele respiratorii rămân cele mai frecvente, urmate de gastroenterite și infecțiile pielii. Copiii se pot infecta prin aer atunci când tușesc sau strănută, prin contact direct cu alți copii sau prin atingerea obiectelor și suprafețelor contaminate, precum jucării sau bănci”, a precizat dr. Ionescu.

În comunitățile nevaccinate pot apărea focare de rujeolă sau oreion

Dr. Ionescu spune că riscul de infectare variază în funcție de sezon. El explică că, toamna și la începutul iernii, reînceperea școlii și grădiniței favorizează răcelile și apariția focarelor de varicelă sau scarlatină. În timpul iernii, vârful sezonului de gripă și al virusului respirator sincitial poate provoca și complicații precum otite, bronșiolite sau sinuzite. Primăvara, gastroenteritele virale devin mai frecvente, iar în comunitățile nevaccinate pot apărea focare de rujeolă sau oreion. Vara, riscul de infecții respiratorii scade, dar cresc cazurile de gastroenterite, boli ale pielii și parazitoze intestinale.

Medicul spune că părinții trebuie să fie atenți la simptomele copiilor, deoarece acestea pot indica diverse afecțiuni. El explică că semnele generale de boală includ febra, oboseala, lipsa poftei de mâncare și iritabilitatea. Printre semnele respiratorii se numără tusea persistentă, secrețiile nazale și dificultățile de respirație. Medicul mai precizează că vărsăturile, diareea și durerile abdominale pot semnala probleme digestive, iar erupțiile cutanate sau ochii roșii pot indica infecții ale pielii sau mucoaselor. De asemenea, el atrage atenția asupra semnelor de alarmă care necesită consult medical imediat, respectiv febra foarte mare, dificultățile respiratorii, somnolența excesivă, convulsiile sau rigiditatea gâtului.

„Copiii trebuie să stea acasă atât timp cât prezintă febră sau simptome evidente. În cazul bolilor respiratorii, gastroenteritelor, varicelei, rujeolei sau impetigo-ului, copilul nu trebuie să revină în colectivitate până la remiterea completă a simptomelor sau până când medicul confirmă că nu mai este contagios. Odihna și hidratarea corespunzătoare sunt esențiale pentru recuperare”, a subliniat managerul instituției.

O alimentație echilibrată, somnul suficient și activitatea fizică regulată contribuie la întărirea imunității copiilor

Managera spitalului atrage atenția că prevenția rămâne cea mai eficientă metodă de protecție. Conform acesteia, igiena zilnică, spălatul frecvent pe mâini, dușul zilnic și folosirea șervețelelor de unică folosință reprezintă măsuri de bază. Managera subliniază că vaccinarea conform calendarului național și vaccinul antigripal anual reduc riscul de boli grave și protejează întreaga comunitate. De asemenea, o alimentație echilibrată, somnul suficient și activitatea fizică regulată contribuie la întărirea imunității copiilor.

„Deși nu putem elimina complet riscul de îmbolnăvire în colectivitate, prin igienă, vaccinare și responsabilitatea părinților, frecvența și severitatea infecțiilor pot fi reduse semnificativ”, a punctat dr. Cătălina Ionescu.

