Ghidul țesăturilor: Trucuri bine de știut când coși la mașina de cusut (P)

În prezent, există o varietate foarte mare de țesături pe care cu siguranță vei dori să le explorezi dacă ai o pasiune în a coase la mașina de cusut. Deși este un privilegiu să ai atât de multe opțiuni din care să optezi, acest lucru face alegerea mai dificilă ca oricând. În special, pentru începători, alegerea țesăturii potrivite pentru diferite proiecte de croitorie este un lucru greu de făcut.

Pentru a elimina din această frustrare inerentă pentru începători și riscul de a face greșeli, e bine să cunoști câteva informații de bază despre diferite țesături de croitorie.

Elemente de bază: surse de fibre pentru țesături

Textilele sunt fabricate din fibre care pot proveni din mai multe surse diferite. Există însă două categorii principale: fibre naturale și fibre sintetice. Așadar, atunci când analizăm ambele categorii, naturale și sintetice, avem în total 4 tipuri de fibre: animale, vegetale, minerale și sintetice.

Fibrele care provin din mai multe surse sunt:

● Fibre de origine animală: lână, cașmir, alpaca, mătase, piele etc.

● Fibre pe bază de plante: bumbac, in, iută, cânepă, nucă de cocos etc.

● Fibre pe bază de minerale: azbest, fibră de sticlă etc.

● Fibre sintetice: nailon, poliester, raion, acril.

Iată 5 dintre țesăturile cel mai frecvent folosite în proiecte de croitorie, la mașina de cusut:

1. BUMBAC

Bumbacul este probabil cea mai populară țesătură pentru confecții și își merită absolut rangul de top. Este ușor de folosit și are o mulțime de caracteristici care îi aduc aprecierea. De exemplu, este o țesătură cu care se coase ușor și, prin urmare, alegerea perfectă pentru cei începători în croitorie.

Avantajele bumbacului

● Țesătură care lasă pielea să respire

● Moale

● Confortabil

● Ușor de spălat, tăiat și cusut

● Excelent pentru toate anotimpurile (te menține cald iarna și răcoros vara)

Dezavantajele bumbacului

● Se șifonează ușor

● Se usucă lent

● Elasticitate slabă.

Cum să coși bumbacul la mașina de cusut

● Spală bumbacul în prealabil înainte de a începe să-l coși, deoarece se va micșora după prima spălare;

● Folosește acele potrivite în funcție de densitatea bumbacului (acele universale sunt potrivite pentru un bumbac de densitate medie, în timp ce pentru un bumbac cu densitate mare, cum este denimul, folosește ace de 90/14 sau 100/16;

● Țesătura de bumbac se destramă, așa că surfilarea marginilor tăiate este absolut necesară pentru un finisaj îngrijit.

2. MĂTASE

Mătasea este una dintre cele mai puternice fibre naturale și foarte populară pentru confecții datorită strălucirii și fineții sale care reflectă lumina în mai multe unghiuri. De asemenea, este o fibră foarte confortabilă, dar care vine cu anumite indicații de îngrijire. Procesul de producție a mătăsii este controversat din două motive: are un impact mare asupra mediului, iar cultivarea mătăsii ucide viermii de mătase.

Avantaje mătăsii

● Aspect strălucitor

● Lejeritate datorita densității sale reduse

● Confort, moliciune și finețe

● Excelent pentru toate anotimpurile - absorbția mătăsii o face confortabil de purtat vara, conductivitatea sa scăzută menține căldura în sezonul rece

● Protecție împotriva multor insecte care mușcă.

Dezavantajele mătăsii

● Elasticitate redusă

● Impact asupra mediului

● Predispus la electricitatea statică

● Necesită o îngrijire deosebită

● Grad ridicat de dificultate în procesul de cusut.

Cum coși mătasea la mașina de cusut

Primul pas înainte de a folosi mătasea în proiecte de croitorie este să speli materialul, deoarece acesta își poate modifica dimensiunea. Când tai mătase, utilizează întotdeauna greutăți pentru a ține materialul pe loc, deoarece este foarte alunecos și alunecă ușor. Boldurile pot lăsa găuri vizibile în mătase de aceea e recomandat să eviți să le folosești.

De asemenea, de mare folos în tăierea mătăsii este cutterul rotativ în locul foarfecelor, deoarece tăietura este mai precisă și vei evita deplasarea materialului. Aveți grijă la creta sau creionul de croitorie folosit, este posibil ca unele dintre ele să păteze mătasea sau să nu mai poată fi curățate.

Testează cusăturile la mașina de cusut pe un material de rezervă și folosește un ac subțire și o lungime mai scurtă a cusăturii. Pentru că mătasea are tendința de a se destrăma foarte ușor, așadar după tăiere, surfilează imediat marginile.

Truc: poți folosi și un stabilizator de țesătură pentru a întări materialul, dar asigură-te că îl testezi pe o bucată de rezervă înainte de a-l aplica.

3. IN

Țesătura de in poartă denumirea plantei din care provine. Inul este o fibră naturală care, nu este doar foarte puternică și absorbantă, ci și una dintre cele mai vechi plante cultivate cunoscute. Țesătura de in este cunoscută și extrem de apreciată pentru răcoare datorită țesăturii și structurii sale, ceea ce o face o țesătură excelentă pentru haine de vară. Inul are o textură mai aspră care unora le place, însă altora displace, de aceea este un material mai puțin utilizat.

Avantajele inului

● Senzația de răcoare

● Conductivitate termică bună

● Durabilitate – materialul devine mai moale cu fiecare spălare

● Inul este o fibră puternică și absorbantă

● Se usucă rapid

Dezavantajele inului

● Țesătură destul de aspră și rigidă

● Se încrețește ușor

● Elasticitate slabă

Cum coși inul la mașina de cusut

La fel ca în cazul bumbacului, inul este o țesătură naturală care poate să-și modifice foarte mult dimensiunea după ce este spălat. Fiind o țesătură mai rigidă, care nu alunecă și nu este elastică, inul se coase foarte ușor la mașina de cusut, fără să aibă nevoie de precauții speciale.

4. LÂNA

Fabricată din păr de oaie sau de alt păr de animale, lâna este cel mai bine cunoscută pentru proprietățile sale izolante, care te mențin confortabil și cald în lunile reci. Dar, știai că lâna este și rezistentă la foc datorită umidității din fiecare fibră?

Avantajele lânii

● Căldura – proprietăți izolante excelente

● Elasticitate naturală – revine la forma sa inițială

● Rezistentă la foc, deoarece lâna reține umezeală în fiecare fibră

● Durabilitate datorită elasticității și flexibilității sale

● Rezistență la uzură

Dezavantajele lânii

● O textură aspră care poate da senzația de mâncărime

● Unii oameni sunt alergici la lână

● Lâna poate forma bile mici de puf

● Predispus la atacul moliilor

Cum coși lâna la mașina de cusut

Pentru majoritatea țesăturilor din lână, cel mai bine este să folosești un ac cu bilă și un fir de mătase. Acul cu bilă are un vârf rotunjit care se strecoară cu ușurință prin fibre fără a le prinde sau tăia. Acest lucru este important pentru țesăturile din lână, deoarece acele ascuțite se pot agăța de fibrele de lână foarte texturate. Cu toate acestea, pentru unele tipuri de lână, cum ar fi pâslă rezistentă, pot fi necesare ace ascuțite care necesită forță suplimentară pentru a putea perfora.

În aceste cazuri, asigură-te că începi fiecare proiect cu un ac nou pentru a minimiza agățarea firelor. Verifică dacă țesătura de lână și-a modificat forma și dacă nu, spal-o manual și usuc-o la aer înainte de a începe procesul de cusut.

O țesătură de lână mai groasă poate fi ceva mai dificil de lucrat deoarece este un material voluminos. Tocmai de aceea, alege un tipar de croitorie adecvat țesăturii tale și optează pentru o tehnică de cusut potrivită. Ia în considerare o căptușeală pentru hainele din lână dacă țesătura este foarte aspră.

5. POLIESTER

Poliesterul este cel mai utilizat material textil sintetic din lumea întreagă. Chiar dacă acest material sintetic este realizat din produse petroliere, caracteristicile și proprietățile sale sunt mai mult decât avantajoase. Rezistența la uzură și purtare, întreținerea facilă a fibrelor în timp și păstrarea culorilor pentru o perioadă lungă de timp fac din poliester un material apreciat în lumea confecțiilor.

Avantajele poliesterului:

● Este un material textil puternic, foarte rezistent la purtare intensă

● Este ușor, creează senzația de răcoare și se usucă ușor în caz de transpirație

● Rezistență crescută la deformare plastică, nu face cute

● Fiind un material sintetic este protejat de dăunători precum moliile

Dezavantajele poliesterului:

● Se electrizează foarte ușor, la frecare și purtare

● Are o densitate a țesăturii mare, fiind un avantaj pe timp de iarna, dar un dezavantaj în anotimpul călduros – pielea respiră foarte greu în haine din poliester pe timp de vară

● Fiind o țesătură sintetica poate declanșa alergii

● Fiind un material realizat din produse petroliere, acesta este inflamabil, iar expunerea sa spre foc deschis sau căldură ridicată îl poate deteriora.

Cum coși poliester la mașina de cusut

Un ac nou în cea mai mică dimensiune disponibilă este foarte eficient când coși poliester. Acele uzate pot prinde fire mici din poliester ceea ce provoacă încrețirea și deșirarea materialului. Acele foarte mari pot provoca găuri vizibile care sunt inestetice și slăbesc cusătura. Țesăturile tricotate din poliester sunt deosebit de predispuse la această problemă.

Firul de poliester se potrivește cu elasticitatea acestui material. Dacă folosești ață de poliester la o mașină de cusut, înfășoară bobina lejer și coase într-un ritm lent până la moderat pentru a preveni alimentarea prea rapidă a firului și încurcarea lui.