Ghinea, despre prezenţa GSP Power în PNRR: Nu ştiu cum a fost selectată, e un proiect propus de Ministerul Energiei

Cristian Ghinea a fost întrebat, miercuri, într-o conferinţă de presă, cum a ajuns o companie privată ca GSP Power să fie menţionată în PNRR ca primind 600 de milioane de euro pentru a dezvolta două proiecte pe hidrogen.

"Cum a fost selectată nu am cum să vă spun pentru că nu ştiu, este un proiect propus de Ministerul Energiei şi nu sunt 600 de milioane pentru acea companie. Vorbim de două proiecte inovatoare ale Romgaz într-un consorţiu cu Siemens şi cu acea companie. În ce ne priveşte pe noi, am făcut analiza prioritară la ajutorul de stat împreună cu Consiliul Concurenţei, am semnalat faptul că această intervenţie va trebui notificată la Comisia Europeană ca atare şi în procesul de notificare şi de răspuns la notificare colegii de la Ministerul Energiei vor trebui să explice tehnic, dacă e cazul, dacă acea companie poate să facă acea intervenţie. Dacă nu se face acest lucru, va fi înlocuită acea intervenţie. Nu pot să vă spun eu cum a ajuns să fie selectată acea companie pentru că nu ştiu”, a explicat ministrul.

El a precizat că, în cazul în care compania nu îşi va justifica unicitate, atunci va exista o competiţie deschisă.

"Dacă această companie nu poate să justifice de ce doar ea poate să facă - nu ştiu, chiar nu ştiu - poate să fie un concept tehnic dezvoltat doar de ei, dar dacă nu se justifică această unicitate a companiei, atunci vom schimba acest concept şi vom veni cu o competiţie deschisă”, a transmis Cristian Ghinea.