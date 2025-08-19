Ghinion pentru Politehnica Iași la tragerea la sorți a play-off-ului Cupei României. Duel cu Petrolul Ploiești pentru calificarea în grupe

Politehnica Iași și-a aflat astăzi adversarul cu care se va confrunta în play-off-ul Cupei României la fotbal. În urma unei trageri la sorți efectuate la Federația Română de Fotbal, Poli se va lupta pentru calificarea în grupele Cupei cu o echipă de primă ligă, Petrolul Ploiești.

Echipa prahoveană este unul dintre cei mai puternici adversari cu care Iașul se putea confrunta în faza amintită a competiției fotbalistice interne numărul 2, acolo unde sunt calificate și mai multe echipe din Liga a III-a.

Partida Poli – Petrolul, va avea loc în jurul datei de 27 august.

În caz de egalitate la finalul meciului, se vor juca prelungiri. Dacă egalitatea persistă, se vor executa lovituri de la 11 metri.

Iată și celelalte dispute care vor avea loc în play-off-ul Cupei României:

Corvinul Hunedoara – Farul Constanța, FC Voluntari – FK Miercurea Ciuc, Steaua București – UTA, Unirea Alba Iulia – FC Botoșani, AFC Câmpulung Muscel – Metaloglobus București, Sănătatea Cluj – Unirea Slobozia, Agricola Borcea – FC Argeș, CSO Băicoi – Gloria Bistrița, Sporting Liești – CS Afumați, Vulturii Fărcășești – Concordia Chiajna, Metalul Buzău – Ceahlăul Piatra Neamț, CSC Dumbrăvița – FC Bihor, Olimpia Satu Mare – CSM Slatina, Politehnica Timișoara – CS Dinamo București, Șoimii Gura Humorului – Sepsi Sfântu Gheorghe.

