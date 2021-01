Ghinionul unui şofer băut zdravăn care a ajuns în şanţ cu maşina

Omul legii şi-a sunat colegii de la Rutieră, care au mers şi l-au testat pe şoferul ghinionist. "La data de 14 ianuarie, poliţiştii Biroului Rutier Iaşi au fost sesizaţi de către un agent de poliţie din cadrul IPJ Vaslui, cu privire la faptul că în timp ce se deplasa pe DJ 248 C a observat un conducător auto, în timp ce încerca să extragă un autoturism dintr-un şanţ, şoferul emanând halenă alcoolică. Poliţiştii s-au deplasat la faţa locului şi au identificat conducătorul auto în persoana unui bărbat de 43 de ani, din localitatea Ciurea, în urma testării acestuia cu aparatul alcooltest rezultând o valoare de 0,96 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la o unitate medicală, unde i-au fost prelevate mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe", au precizat reprezentanţii Poliţiei Iaşi.