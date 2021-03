Ghiveciul lui Chirica: toată neputinţa din ultimii cinci ani, pusă pe tavă la Bucureşti. Nici el nu crede în aceste proiecte

Primarul a prezentat ieri o listă cu 50 de proiecte care ar putea fi finanţate, susţine el, prin Planul Naţional de Redresare. Valoarea totală este de 2,3 miliarde de euro. Cel mai mare proiect, trenul metropolitan (1,4 miliarde) nu are nici măcar studiu de fezabilitate. Prin PNRR se vor finanţa proiecte care vor avea toate documentaţiile tehnice finalizate, inclusiv la nivel de avize, cel târziu peste un an. Pasaje supraterane ori subterane, parcări, şi chiar o sală polivalentă în Moara de Vânt, sunt ingredientele ghiveciului.

Primarul Mihai Chirica propune zeci de proiecte pentru finanţare, dar nu poate garanta că vreunul dintre acestea va primi şi fonduri. Edilul a prezentat ieri aproape 50 de iniţiative, destule dintre acestea fiind idei mai vechi ale municipalităţii, iar, în cazul unora, Primăria a eşuat să obţină fonduri în trecut. Acum, lista lui Chirica, care nu a fost rodul unei dezbateri care să implice şi societatea civilă, este înaintată la Bucureşti pentru accesarea de finanţări prin intermediul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). Întrebat dacă poate oferi garanţii măcar pentru trei proiecte, în sensul accesării finanţării prin PNRR, Chirica a răspuns în stilul său caracteristic: „Puteţi garanta că mâine nu vă dă afară de la servici (serviciu, n.r.)?”

1,4 miliarde de euro pentru un singur proiect

Cel mai scump proiect vehiculat de primar nu are studiu de fezabilitate şi nici cadru legal de implementare. Este vorba despre introducerea trenului metropolitan: 1,4 miliarde de euro, în condiţiile în care suma totală pentru cele aproape 50 de proiecte se ridică la 2,3 miliarde de euro. Ideea a fost analizată de specialişti contractaţi de Primărie, iar „Ziarul de Iaşi” a prezentat, recent, în exclusivitate, principalele direcţii. Totuşi, prin PNRR vor fi finanţate proiecte mature, care să aibă toate documentaţiile tehnice finalizate, inclusiv la nivel de avize, cel târziu peste un an, în contextul în care finalizarea lucrărilor are ca termen august 2026. Primarul Chirica este optimist: edilul a declarat ieri că un studiu de fezabilitate poate fi gata în 12 luni, în cadrul unui parteneriat cu Consiliul Judeţean.

„Aproximativ 25% dintre proiecte sunt la nivel de proiecte tehnice, peste 50% sunt deja studii de fezabilitate, realizate şi chiar actualizate multe dintre ele. Noi nu avem niciun impediment pentru toate proiectele - cu excepţia celui de pe Zona Metropolitană, care nu-mi este la îndemână (...), toate celelalte care vizează doar municipiul Iaşi pot fi implementate toate până în anul 2026”, a declarat primarul, întrebat fiind câte dintre cele aproape 50 de proiecte au un grad tehnic de maturitate care să le facă eligibile pentru PNRR. Totuşi, edilul nu a putut garanta că lobby-ul făcut până acum de şefii Iaşului la Bucureşti va aduce finanţări măcar pentru trei proiecte.

„Puteţi garanta că mâine nu vă dă afară de la servici? Cum să garantez eu pentru ceea ce face un ministru? Asta este propunerea noastră. Ceea ce pot să garantez este faptul că voi face tot posibilul ca un pachet cât mai mare din aceste proiecte să atragă atenţia guvernului pentru finanţare. Este ceea ce pot eu să garantez, în rest nu mai este în decizia mea”, a spus primarul, în condiţiile în care întrebarea a făcut referire la proiectele în cazul cărora deja au existat discuţii avansate cu miniştrii de resort de la Bucureşti, întâlniri pe care, anterior, edilul nu a ezitat să le aducă în atenţia publică.

Cum arată lista de proiecte a lui Chirica

Pe lista primarului se află şi proiecte controversate, cum ar fi cel de construire a două pasaje supraterane în Podu Roş (15 milioane euro), iniţiativă contestată de unele organizaţii neguvernamentale. Amenajarea plajei din Nicolina - proiect ratat la finanţare anii trecuţi - este o altă propunere a Primăriei (4,6 milioane euro). Un proiect ceva mai recent vizează relocarea depoului de la Gară la Fortus (76 milioane euro), acolo unde, anul trecut, Mihai Chirica anunţa „10 ani de scutiri de impozite şi taxe locale” pentru investitori dispuşi să-şi mute facilităţi de producţie la fosta platformă industrială. Parcările de tip Park & Ride (la intrările/ieşirile din oraş) şi realizarea a 100 km de piste de biciclete sunt alte două proiecte, vehiculate încă de acum peste cinci ani.

Totodată, Primăria propune achiziţia a 50 de troleibuze (41 milioane euro), a 60 de tramvaie (180 milioane euro) şi a 20 de autobuze electrice (10 milioane euro). Pe linie de transport, printre altele, primarul mai vrea extinderea căii de rulare actuale (spre Tomeşti, ERA şi Holboca, investiţii de circa 63 milioane euro), reabilitarea liniei de tramvai BCU - Triumf (6 milioane euro), construirea pasajului subteran din faţa Palatului Culturii (43 milioane euro), o cale nouă de acces dinspre Bucium (de-a lungul râului Vămăşoaia, 26 milioane euro) şi patru parcări subterane (UMF, rond vechi CUG, Parc Ciurchi şi Golia - 25 milioane euro).

Alte proiecte ţin de continuarea investiţiilor pentru modernizarea sistemului de termoficare, reabilitarea unor parcuri (Copou, Teatrul Naţional) şi clădiri (şcoala Normală „Vasile Lupu”), construirea Sălii Polivalente în Moara de Vânt şi iniţiative ce ţin de spaţii verzi, digitalizare şi industrii inovative. Forma finală a PNRR urmează a fi publicată de către Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene în perioada următoare, ocazie cu care vom afla câte dintre proiectele de mai sus vor fi sau nu finanţate prin intermediul PNRR. „Suntem convinşi că nu vom accesa întreaga sumă. Sunt proiecte pentru care vom căuta şi alte surse de finanţare”, a mai spus Mihai Chirica.