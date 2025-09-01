MICA PUBLICITATE
SPORT

Gianluigi Donnarumma va semna cu Manchester City

De Redacția
luni, 01 septembrie 2025, 17:15
1 MIN
Gianluigi Donnarumma va semna cu Manchester City

Paris Saint-Germain şi Manchester City au ajuns la un acord pentru transferul portarului Gianluigi Donnarumma, scrie News.ro.

Jucătorul în vârstă de 26 de ani urmează să efectueze vizita medicală în Italia înainte de a se alătura echipei naţionale. De asemenea, presa internaţională anunţă că el va semna cu City pentru 30 de milioane de euro.

Urmăriți canalul „Ziarul de Iași” pe WhatsApp. Cele mai importante știri ale zilei sunt disponibile aici

Portarul italian în vârstă de 26 de ani, care a jucat un rol decisiv în triumful lui PSG în Liga Campionilor în primăvară, mai avea doar un an de contract. Discuţiile privind prelungirea contractului fiind în impas, parizienii l-au recrutat pe Lucas Chevalier, care urmează să devină portarul numărul 1 al PSG.

Etichete: Gianluigi Donnarumma, Manchester City

