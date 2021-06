Gică Hagi, Gică Popescu și Dorinel Munteanu, umiliți pe Arena Națională

Potrivit gsp.ro, la VIP au stat mai mulţi oameni politici precum Ludovic Orban, Anca Dragu, Dan Barna sau Nicuşor Dan, pe lângă oficialii FRF Răzvan Burleanu sau Mihai Stoichiţă.

Conform unui răspuns transmis gsp.ro de către FRF, întregul proces de ticketing la EURO 2020 este gestionat de UEFA, care nu oferă invitaţii.

"Federaţia Română de Fotbal a făcut o cerere de cumpărare de bilete la UEFA, pentru a oferi locuri în tribună fostelor glorii fotbalistice, şi a primit bilete de categoria I. Preţul este tipărit pe bilet. FRF a făcut acest demers pentru 60 de glorii ale fotbalului românesc, oferindu-le cea mai bună variantă avută la dispoziţie la meciurile organizate de UEFA.

În privinţa locurilor VIP, facem precizarea că FRF nu a deţinut locuri în acest sector. UEFA a avut invitaţi proprii, străini şi români, printre care conducerea FRF (preşedinte, secretar general, secretar general adjunct, director tehnic) şi managerul Structurii Locale de Organizare a EURO 2020 la Bucureşti. Totodată, este util de ştiut că UEFA are un alt criteriu de împărţire a locurilor în tribune, diferit de sistemul Tribuna I, Tribuna II şi Peluze. Cele 3 categorii UEFA sunt:

Categoria 1 – central, între cele două careuri de 16 m, pe ambele părţi ale stadionului

Categoria 2 – colţurile terenului

Categoria 3 – peluze", se arată în răspunsul FRF.

Gheorghe Popescu a declarat că se aştepta să primească alt bilet, la oficială: "În protocolul cu UEFA, s-a acordat o cotă-parte de 700 de bilete Primăriei. Atât! Ulterior, aceste 700 de bilete au fost împărţite, jumătate-jumătate, între Primărie şi Guvern. Şi am cumpărat pentru prieteni din cota Guvernului, toate erau la tribuna a II-a".

Şi Dorinel Munteanu a spus că a fost deranjat de faptul că nu a primit bilet la oficială, subliniind că a luat în considerare chiar să nu mai meargă la meci.

Gheorghe Hagi a afirmat la rândul său: "N-am o problemă. Am vrut să văd meciul, am stat unde am avut loc, mi-a plăcut partida, atât pot să spun. În rest, n-am nimic de comentat".