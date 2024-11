Gigantul Amazon, cu mii de angajați la Iași, pregătește concedierea în România a sute de IT-iști

Compania Amazon, care are la Iași câteva mii de angajați, se pregătește de concedierea a sute de persoane din diviziile sale din România. „După o analiză atentă, am anunțat că analizăm opțiunea de a închide operațiunile AGI Data Services din România. Am notificat deja angajații ale căror roluri ar putea fi afectate și ne angajăm să îi sprijinim pe parcursul tranziției. Echipa AGI Data Services gestiona și valida datele pentru a alimenta modelele și aplicațiile AI. Pe măsură ce ne gândim la construirea viitorului acestei organizații, am luat decizia dificilă de a începe consultările privind închiderea operațiunilor AGI Data Services din România”, se arată într-un răspuns oficial către „Ziarul de Iași” oferit de departamentul de comunicare.