Gimnastică: Fostul multiplu campion Ioan Suciu este noul preşedinte al FR Gimnastică

Ioan Suciu a obţinut 38 voturi faţă de cele 21 primite de contracandidata Ingrid Istrate.

Ioan Suciu are 47 de ani, iar cariera sa de gimnast de performanţă a inclus numeroase medalii, cele mai preţioase fiind cea de bronz cu echipa României la JO de la Atena, plus patru de aur şi una de argint la Campionatele Europene.

După încheierea carierei, în 2005, a devenit antrenor, fiind coordonator din 2010 al lotului masculin al României.

”Nu vă speriaţi! Nu am de gând să fiu eu în lumina reflectoarelor. Am fost acolo. Ştiu cum e. De azi, nu despre mine e vorba. Vreau să fiu o portavoce. Smerită, dar suficient de puternică încât vocea voastră să se audă peste tot: a sportivilor care se antrenează în tăcere, a antrenorilor care pun suflet înaintea salariului, a părinţilor care speră în fiecare zi, fără garanţii, a fiecărui copil care visează România pe podium! În viziunea mea, următorii ani nu sunt despre funcţii. Sunt despre oameni! Despre inimi! Despre gimnastica românească, nu doar ca sport, ci ca simbol al speranţei noastre! Şi, dacă vom reuşi, va fi pentru că am crezut împreună! În România! Care încă poate să inspire lumea”, este mesajul transmis de Ioan Suciu înaintea alegerilor de vineri.