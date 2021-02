Gina Carano, concediată după ce a spus că să fii republican azi e ca şi când ai fi evreu în timpul Holocaustului

Actriţa Gina Carano nu va reveni în serialul „The Mandalorian” după ce a publicat un mesaj pe reţelele de socializare în care sugera că să fii republican astăzi este ca şi cum ai fi evreu în timpul Holocaustului, informează The Hollywood Reporter.

Într-un comunicat emis de Lucasfilm, un purtător de cuvânt a spus: „Giba Carano nu mai este angajată a Lucasfilm şi nu există planuri ca ea să fie în viitor. Fără îndoială, postările ei din social media care denigrează oamenii pe baza identităţilor culturale şi religioase sunt aberante şi de neacceptat”.

Agenţia de talente UTA a renunţat de asemenea la colaborarea cu ea, a confirmat un reprezentant.

Miercuri, hashtag-ul #FireGinaCarano era între cele mai populare. Postarea ei de pe Instagram a stârnit o reacţie puternică. Mesajul a fost şters, dar capturile de ecran au continuat să fie partajate de utilizatori, care au cerut ca ea să fie concediată din show-ul Disney+.

Nu este prima dată când Carano, care a jucat rolul Cara Dune în „The Mandalorian”, s-a aflat în centrul unei controverse pe reţelele de socializare pentru comentariile ei politice. În luna noiembrie, ea a ironizat pe Twitter purtarea măştii în contextul pandemiei şi a sugerat, în mod fals, că alegerile prezidenţiale au fost fraudate.

„Căutau de două luni un motiv pentru a o concedia, iar astăzi a fost ultima picătură”, a spus pentru THR o sursă apropiată Lucasfilm.

Serialul „The Mandalorian”, nominalizat la ediţia de anul acesta a Globurilor de Aur, a fost lansat pe Disney+ în noiembrie 2019 şi a ajutat la obţinerea de către serviciul de streaming a unui număr important de abonaţi. Personajul Cara Dune a devenit rapid unul dintre preferatele fanilor universului „Star Wars”.

Potrivit unor surse, Lucasfilm avea de gând să o transforme pe Carano în starul propriului serial la Disney+, însă mesajele publicate pe Twitter în noiembrie au făcut ca directorii companiei să se răzgândească.

Mai multe show-uri bazate pe „The Mandalorian” sunt în pregătire, produse de Jon Favreau şi Dave Filoni, între care „Rangers of the New Republic”, în care ea ar fi putut avea rol principal. După controversele iscate online, a fost luată rapid decizia de a încheia relaţia cu actriţa.

Carano a mai jucat în filme precum „Deadpool” şi „Fast & Furious 6”. Steven Soderbergh a distribuit-o în „Haywire” (2011), film care i-a lansat cariera.