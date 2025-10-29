„Glumițe” și întrebări despre sex, la cursuri. Noi detalii revoltătoare despre comportamentul universitarului cercetat pentru comportamente nepotrivite

Apar noi detalii despre modul în care se desfășurau cursurile și examenele cu șef lucr. dr. Corneliu Gașpar, cercetat de Comisia de Etică după ce o studentă l-a reclamat pentru comportamente nepotrivite. Se pare că profesorul punea frecvent întrebări intime studentelor și făcea comentarii sexuale, promovarea testărilor devenind condiționată de factori care nu țineau de pregătirea academică a acestora.

O studentă, care a dorit să rămână anonimă, a povestit pentru „Ziarul de Iași” cum decurgeau cursurile și examenele cu profesorul Gașpar. Ea a susținut că examenele scrise erau „doar de fațadă” și că notele nu reflectau răspunsurile studenților, ci discuțiile din cadrul examenelor orale.

„După examenul scris, urma cel oral, unde intram pe rând într-o sală unde se afla domnul profesor și asistenta acestuia, care în prezent este o doctorandă. În timpul examenului oral, în nouă din zece cazuri, studenții sunt întrebați lucruri despre viața privată, iar nota finală se stabilește în funcție de cum decurge conversația. În cazul meu întrebările au fost legate despre locul de unde sunt, cum mă cheamă, ce dresuri port pe mine”, a precizat aceasta.

„A spus că trebuie să văd ce mai fac pentru a promova”

Tânăra a subliniat că profesorul i-a complimentat picioarele, făcând o serie de afirmații inadecvate pentru relația profesor-student.

„Mi-a spus că am picioare foarte frumoase și că eu sunt frumoasă, dar am față de «femeie răutăcioasă care mănâncă bărbați și copii». A mai spus și că eu vrăjesc bărbații, dar pe dumnealui nu am reușit încă. Nota finală a fost 5, pentru că în cele mai multe cazuri asta este nota pe care o pune studentelor, și mi-a comunicat că este ultima dată când îmi pune 5 și că pentru următoarele examene cu dumnealui trebuie să văd ce mai fac pentru a promova”, a declarat studenta.

Aceasta a mai povestit că astfel de comportamente nu se limitau la examene. Spre exemplu, la cursuri și laboratoare era vizată și viața sexuală a studenților care formau cupluri.

„Și la următoarele materii predate de acesta, glumele cu tentă sexuală au continuat. Cursurile se desfășurau numai printre glume de acest gen. Laboratoarele făcute cu domnul profesor aveau întrebări de genul «Când v-ați început viața sexuală?» sau «Cum a fost prima dată pentru voi?». Colegii care formau un cuplu primeau întrebări despre cât de des fac sex”, a spus tânăra.

Unii studenți ar fi fost întrebați de față cu întreaga grupă despre sunetele pe care le fac în timpul actului sexual. Glumele și comentariile sexuale, conform studentei, erau recurente. „Toate întrebările lui sunt despre relațiile intime, fără ocolișuri, cursurile sunt cu transmitere în aceeași zonă. Glumele la fel… de genul «Ce face femela țânțarului?» și răspunsul trebuia să fie «Suge». Glume cu «De Paște dau un cadou. La băieți un ou, la fete două ouă» sau «Știți gluma cu roz?»”.

„Ni se spunea cât de minunat fac sex animalele”

La cursul de „Etologie”, care ar fi trebuit să se concentreze pe studiul comportamentului animalelor, studenta a susținut că atenția era adesea deturnată tot către conversații din sfera sexuală.

„Ni se spunea cât de minunat fac sex animalele și cum noi, oamenii, ar trebui să luăm lecții de la acestea. Sunt sute de povești de genul acesta de la fiecare studentă, pentru că majoritatea conversațiilor cu acesta erau doar cu apropouri sexuale”, mai spun studenți ai acestuia, care relatează și alte întâmplări neobișnuite de la cursurile cu profesorul Gașpar. „Eram așezată pe un scaun în amfiteatru si lângă mine era geaca unui coleg, pe care profesorul a asemuit-o unui sac cu haine. A spus «Ce ai acolo? Haine? Te-au dat afară din casă?» I-am răspuns că nu și acesta a continuat cu «Păcat, mă gândeam ca te-au dat afară, că te-aș fi luat eu. Ești tare frumușică». Altă dată am încercat să mă învoiesc de la un curs, având o programare la medic. A fost foarte deranjat de asta și tot semestrul a venit la mine să-mi spună ca el este profesorul care nu mă învoiește și nici nu mă trece la examen. Iar în momentul examenului, când a trecut să-mi semneze foaia, mi-a desenat o floare pe foaie, m-a luat de mână și mi-a spus «te iert, că-mi place de tine»”, povestesc aceștia.

Situațiile problematice se extindeau și la restanțe, unde studenții trebuiau să se prezinte personal cu cererile, iar profesorul făcea precizări despre aspectul fizic: „La ultima restanță, toate cererile au fost aduse de un băiat pentru a evita o altă interacțiune nepotrivită. Când domnul Gașpar a văzut cine a venit cu cererile, a spus: «Nu s-a găsit nici o fată frumoasă să vină cu ele?» La examenul oral, studentele sunt așteptate să vină îmbrăcate în fustă și cu decolteu, iar profesorul condiționează nota și după felul în care arată. Una dintre colege s-a dus îmbrăcată așa cum voia domnul profesor și acesta i-a spus: «Pentru ținută îți dau 10, dar nu te trec, că vreau să te mai văd»”.

Studenții mai spun că teama de a sesiza aceste situații este mare în rândul studenților, iar promovarea examenelor profesorului Gașpar a devenit o sursă de presiune suplimentară: „Problema cea mai mare este că toată lumea se teme să vorbească, pentru că nu este prima dată când studenții se plâng de comportamentul profesorului și nu s-a întâmplat nimic. Și ce e și mai grav e faptul că toate discuțiile au ajuns la urechile domnului profesor și promovarea examenelor devine… aproape imposibilă”.

Fapte similare încă de acum 14 ani

Despre universitarul acuzat și cercetat, Corneliu Gașpar, „Ziarul de Iași” a scris încă din 2011. Atunci, studenții se plângeau de faptul că profesorul era unul foarte dur și îi punea să se așeze în genunchi, ca să-l roage să treacă un examen

„Ultima oară când am fost la el la curs m-a pus să stau la colț în poziția ghiocel și să repet de multe ori să-mi fie rușine că nu am învățat. Pe niște studenți din anul șase, care nu promovau de mult timp materia dumnealui, i-a pus să stea în genunchi să implore nota de trecere. Stai și la colț, stai și în genunchi dacă vrei să intri în licență, ce să-i faci” , a declarat Loredana M., studentă în anii terminali la Facultatea de Medicină Veterinară, în 2011, pentru „Ziarul de Iași”.

Publicitate și alte recomandări video