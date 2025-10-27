Golf: Fostul campion Jack Nicklaus a câştigat un proces în valoare de 50 de milioane de dolari

După mai bine de doi ani de bătălii juridice, fostul jucător de golf Jack Nicklaus a ieşit învingător din conflictul cu fosta sa companie, Nicklaus Companies, scrie news.ro.

Juriul din comitatul Palm Beach (Florida) a recunoscut că societatea i-a lezat reputaţia prin difuzarea de informaţii false, în special cu privire la un presupus contract cu LIV Golf şi la pretinse probleme de sănătate.

Verdictul acordă 50 de milioane de dolari (46,5 milioane de euro) despăgubiri campionului american, în vârstă de 82 de ani.

În 2007, Jack Nicklaus a încheiat un acord cu omul de afaceri newyorkez Howard Milstein, cedând companiei Nicklaus Companies drepturile de exploatare a mărcii, imaginii şi activităţilor sale de proiectare a terenurilor de golf. O colaborare menită să perpetueze moştenirea sa, dar care, de-a lungul anilor, s-a transformat într-un conflict de durată.

Obiectivul principal al acestui contract era să perpetueze moştenirea sa prin intermediul companiei sale, rămânând în acelaşi timp asociat cu proiectele întreprinderii. Dar, de-a lungul anilor, au început să apară tensiuni, iar Nicklaus s-a retras în 2017, părăsind astfel funcţia sa executivă. O decizie care include ulterior o clauză de neconcurenţă de cinci ani, împiedicându-l să exercite orice activitate independentă până în 2022.

La expirarea acesteia, fostul număr unu mondial a dorit să relanseze proiectele sale de proiectare a terenurilor sub numele său, dar Nicklaus Companies îl acuză că a purtat negocieri cu LIV Golf în 2021, în vederea proiectării de terenuri şi a împrumutării numelui său pentru evenimente sau proiecte ale campionatului saudit.

În plus, unii responsabili ai companiei ar fi pretins că Nicklaus avea probleme de sănătate, care îl împiedicau să-şi gestioneze singur afacerile. Aceste afirmaţii i-ar fi afectat reputaţia.

În 2023, omul cu 18 titluri majore a depus o plângere pentru calomnie. În iulie 2024, un arbitraj i-a dat dreptate în ceea ce priveşte clauza de neconcurenţă. Procesul, deschis la 30 septembrie 2025, s-a încheiat la 21 octombrie 2025 cu victoria reclamantului: 50 de milioane de dolari despăgubiri.

