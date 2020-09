Google lansează Android 11. Este disponibil oficial începând astăzi

A 11-a versiune de Android este lansată oficial de Google şi, spre deosebire de anii anteriori, va ajunge mai repede, cel puţin pe unele smartphone-uri.

Android 11 este disponibil oficial începând astăzi ca update OTA (Over The Air) pentru smartphone-urile Pixel, dar nu numai. În plus faţă de anii anterior, nu doar smartphone-urile dezvoltate de Google vor fi incluse în primul val, ci şi unele din modelele produse de alţi producători.

Alături de seria Pixel, Android 11 va putea fi instalat OTA şi pe unele din smartphone-urile comercializate de OnePlus, Xiaomi, Oppo şi Realme.

De remarcat că de pe listă lipsesc nume mari, precum Samsung sau Motorola. În schimb, se regăsesc doar producători chinezi, care s-au aliniat sistemului rapid de actualizări folosit de Google şi care nu aduc foarte multe modificări sistemului de operare.