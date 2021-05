Gordon Ramsay va fi gazda unui nou show culinar cu un premiu de 250.000 de dolari

„Next Level Chef” a fost anunţat luni de reţeaua Fox. Show-ul îi va avea în centru pe Ramsay şi pe bucătarii de elită Nyesha Arrington şi Gino D’Acampo, care recrutează bucătari talentaţi, îi îndrumă şi, în final, aleg următorul superstar al gastronomiei.

Ramsay a fost cel care a conceput platoul emisiunii - un turn cu trei etaje, pe fiecare nivel găsindu-se o altă bucătărie. Concurenţii vor fi aleşi din rândul bucătarilor, starurilor din social media, proprietarilor de furgonete alimentare, iar ei se vor lupta pentru un premiu de 250.000 de dolari.

„Next Level Chef” are un format unic, a spus Rob Wade, preşedinte la Fox Entertainment. „Acesta este următorul pas în competiţiile culinare”, a adăugat Ramsay. „Este un proiect mare şi ambiţios şi abia aştept ca oamenii să îl vadă”.

Seria ce va fi prezentată sezonul acesta este produsă de Fox Alternative Entertainment şi de compania de producţii multimedia Studio Ramsay, care a dezvoltat proiectul.

Gordon Ramsay este singurul chef care are patru show-uri în prime-time în SUA. El găzduieşte şi este producător executiv al „Hell’s Kitchen”, „Masterchef”, „Masterchef Junior”, „Gordon Ramsay’s 24 Hours to Hell and Back” şi „Gordon Ramsay’s American Road Trip”.

