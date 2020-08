Grant de 374 000 lei la FEFS Iaşi

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport din cadrul Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi derulează începând de ieri şi până pe 13 septembrie un proiect extrem de atractiv. Intitulată “CAPA – Cum ajung profesor/antrenor?”, acţiunea se adresează copiilor de liceu din clase terminale tentaţi de a urma o carieră în sport. “Grantul se va derula pe doi ani. Are o valoare de 374 900 lei şi este finanţat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. În acest an avem 50 de cursanţi, iar la anul încă 50. CAPA va fi implementat de membri ai comunităţii academice de la FEFS Iaşi. Scopul este realizarea unei experienţe educative, informative şi recreative care să-i motiveze pe elevii selectaţi, proveniţi cu precădere din categorii dezavantajate, să urmeze studii universitare în domeniile educaţiei fizice şi sportului” a declarat lector univ. dr. Bogdan Ungurean, directorul de grant. Lector la FEFS Iaşi, fostul antrenor al echipei de volei feminin Penicilina Iaşi, Rareş Puni, care e asistent manager al proiectului, a precizat că din cauza pandemiei generate de noul coronavirus toate activităţile din acest an se desfăşoară online. Pentru aceasta, toţi cursanţii au primit kit-uri conţinând o tabletă şi o cartelă SIM cu conectare la internet