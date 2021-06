Gravidă umilită în spitalele din Buzău: „Să stau în fund pe scaun și să țopăi de câteva ori. Dacă mă doare, înseamnă că e extrauterină”

În dimineața zilei de 14 iunie, o tânără din Buzău a început să aibă dureri foarte mari de burtă. Știa că e însărcinată în cinci săptămâni și a sunat la 112. Echipajul ambulanței a fost nedumerit, după ce pacienta le-a spus care e situația ei.

Maria: M-au întrebat de ce nu am sunat la maternitate. Le-am spus că nu știu care este numărul maternității Buzău și că am sunat la un serviciu de urgență, să mă îndrume ei. Au început să se consulte unde să mă ducă, la Maternitate sau la UPU. În acel moment, am vorbit cu partenerul meu și le-am spus că mă pot duce la maternitate, dacă este cazul, dar au zis că odată ce am sunat la 112, va trebui să mă ducă la Spitalul de Urgență.

La Spitalul Județean de Urgență Buzău, cadrele medicale i-au făcut un test de sarcină, care a ieșit pozitiv. Unul dintre medici i-a făcut o ecografie, pentru a depista sarcina extrauterină suspectă.

Maria: Am primit un răspuns verbal de la dânsul că ne pare rău, dar nu putem vedea nicio sarcină, este mult prea mică și nu se vede nimic.

Pentru că pacienta încă avea dureri, medicii au transportat-o la maternitatea Buzău.

Maria: A venit o doamnă doctor somnoroasă și foarte supărată. Prima reacție pe care a avut-o, m-a întrebat ce am, i-am spus că am o sarcină încă neconfirmată, am repetat povestea (...) moment în care a început să țipe la mine, că de ce m-am dus la urgențe. I-am explicat și dânsei că am sunat la 112.

I-a făcut o ecografie transvaginală, despre care pacienta spune că a fost o procedură total lipsită de igienă.

Maria: Ecografia s-a făcut cu o mănușă de latex, luată de pe masa ecografului, nesigilată, nenimic. (...) Nu a văzut absolut nimic, mi-a spus că e prea mică sarcina ca să se vadă și că nu are ce să-mi facă.

Pentru că medicul nu a putut vedea sarcina la ecograf, i-a propus un test original.

Maria: Să stau în fund pe scaun și să țopăi de câteva ori. Dacă mă doare, înseamnă că e extrauterină.

Pacienta acuza dureri în continuare și a cerut un sfat medical profesionist.După 3 ore de consultații, medicii de la Spitalul Județean de Urgență Buzău nu au reușit să stabilească un diagnostic clar pacientei, pe care au trimis-o acasă cu dureri. Asta în contextul în care în Spitalul Județean Buzău tocmai au fost investite 16,5 milioane de lei pentru renovarea și dotarea cu aparatură modernă a spitalului.

