Greșeala de la pompă: cum faci să nu-ți strici mașina dacă ai pus benzină în loc de motorină? Sfaturi de la un inginer auto din Iași, care spulberă și câteva mituri auto

Printre șoferi circulă tot felul de mituri: unii spun că sistemul start-stop strică electromotorul și consumă mai mult combustibil, alții susțin că, în cazul mașinilor care au cutie automată, ar fi bine să o treci pe liber la staționare, iar despre funcția auto hold se spune că ar uza plăcuțele de frână. Cât e mit și cât, adevăr?

Pe lângă mituri, există și o situație reală, nu doar ipotetică, cu care se confruntă unii șoferi, anume alimentarea greșită cu benzină în loc de motorină. Pentru a înțelege mai bine ce este adevărat și ce e doar mit, dar și ce probleme reale pot apărea dacă pui alt combustibil decât cel potrivit, „Ziarul de Iași” a discutat cu Mircea Nazaret, inginer auto la un service din Iași.

Sistemul start-stop: util pentru mediu, dar „îmbătrânește” electromotorul

Primul mit analizat este cel legat de sistemul start-stop: oprirea motorului automat, la semafor, de exemplu.

„Într-adevăr, în condiții normale este bine să rămână activ sistemul start-stop, pentru mediu. Însă, la condus exclusiv prin oraș, electromotorul îmbătrânește repede și nici motorului nu îi priesc opririle și pornirile dese. Motoarele sunt gândite pentru drumuri mai lungi, unde nu se fac atât de multe opriri. În trafic urban, cum este în Iași sau în alte orașe din România, electromotorul se uzează rapid. Legat de consumul de combustibil mai mare, nu e o diferență vizibilă, problema ține mai degrabă de durata de viață a electromotorului, care are un număr limitat de porniri. Spre exemplu, dacă este proiectat pentru 1.000 de porniri, folosirea frecventă a start-stop-ului îl poate defecta mai devreme. Sunt clienți care cer dezactivarea acestui sistem, iar acest lucru se poate face prin softuri dedicate. Alții preferă să dezactiveze doar monitorizarea bateriei, deconectând firul aferent”, ne-a explicat Mircea Nazaret.

În privința cutiilor automate, nu este recomandat să fie trecute pe liber la staționare. Toate cutiile automate moderne decuplează singure ambreiajul atunci când mașina stă pe loc mai mult de câteva secunde, spune inginerul auto din Iași. El a lămurit și mitul legat de funcția auto hold, că ar uza plăcuțele de frână.

„Legat de funcția auto hold, aceasta este foarte utilă la plecarea din rampă, pentru că protejează ambreiajul. Dacă pleci doar din ambreiaj, acesta patinează și se uzează. Auto hold-ul preia sarcina, astfel încât nu se mai produce această patinare. Da, poate uza ușor plăcuțele de frână, dar costul plăcuțelor este mult mai mic decât cel al unui ambreiaj”, atrage atenția inginerul ieșean.

„Mitul miturilor”

Unul dintre miturile întâlnite des este cel legat de aditivii pentru ulei. Se spune că, dacă motorul rămâne fără ulei, acești aditivi ar permite să mai mergi câțiva kilometri. „Este complet fals și periculos să crezi așa ceva”, avertizează Mircea Nazaret.

Ce trebuie să faci dacă ai pus combustibilul greșit

Dacă miturile pot crea confuzii, există și o situație reală, mult mai gravă: alimentarea greșită, atunci când se pune un combustibil care nu e compatibil cu tipul de motor al mașinii. O astfel de eroare poate duce la avarii serioase și costisitoare, de la probleme ale pompei de injecție până la blocarea motorului.

„În ceea ce privește alimentarea greșită, la motoarele pe benzină este aproape imposibil să bagi motorină, pentru că pistolul de la pompă are diametrul mai mare și nu încape. În schimb, la mașinile diesel este foarte simplu să greșești și să pui benzină. Dacă e vorba de o cantitate mică, de 2–5 litri, la un rezervor mare se poate completa cu motorină până la plin și, de regulă, nu apar probleme. Dacă însă se pun 10–15 litri de benzină, atunci combustibilul trebuie scos, iar motorul nu trebuie pornit, ca să nu ajungă benzina în pompa de injecție. În astfel de cazuri, se cheamă platforma și se curăță rezervorul la service. Dacă totuși motorul a fost pornit și merge neregulat, trebuie schimbat și filtrul de motorină. Cel mai grav scenariu este ca benzina să provoace griparea lagărelor din pompa de înaltă presiune, dacă șoferul insistă să circule cu mașina”, ne-a explicat Mircea Nazaret.

