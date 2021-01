Greseli pe care le faci de fiecare data cand esti in baie si cum le poti evita

Obiceiurile pe care ajungem sa le avem cand mergem la baie ne pot afecta sanatatea, chiar daca nu ne dam seama.

Folosim buretele din panza, plastic. Buretele fin din panza, plastic e bun cat e nou, poate inlatura celulele moarte de la suprafata pielii. Pe masura ce folosim acesti bureti celulele raman in ei si se inmultesc si bacteriile si murdaria ramane in ei. Daca totusi continuati sa folositi astfel de bureti ar fi bine sa ii schimbati des si sa nu ii lasati in baie, sa ii uscati undeva intr-un loc aerisit, fara umiditate. Un burete normal si carpe speciale pentru spalat, curatat pielea vor fi intotdeauan recomandate in locul buretelui fin sau din plastic.

Lasam periuta de dinti pe o polita, pe chiuveta. De obicei periuta sta foarte aproape de vasul de toaleta. Primul lucru de facut este indepartarea ei cat se poate de toaleta si gasirea unui suport special, cu capac, care sa ii asigure o igiena cat mai buna. La fiecare trei luni trebuie inlocuita periuta si trebuie igienizata permanent conform recomandarilor producatorilor.

Folosim prosoape pentru fata. Chiar si cand ai un prosop pentru fata si doar pentru fata tot e periculos sa il folosesti daca ai probleme cu tenul, cu pielea din zona fetei. Ne stergem cu prosopul pe fata si il lasam ud „la uscat”, in baie. Imediat apar bacteriile si data viitoare cand il utilizam ne vom infecta pielea sensibila. Prosoapele de unica folosinta, din materiale speciale sunt recomandate in locul prosopului obisnuit.

Tragem apa la toaleta fara sa lasam capacul in jos. E un obicei des intalnit indiferent ca e vorba de doamne sau de domni. De fiecare data cand tragem apa foarte multe particule de fecale si apa plina de bacterii ajung in aer. Bacteriile si germenii ajung pe prosoape, pe periuta de dinti si pe chiuveta. Este recomandat sa lasam de fiecare data capacul la vasul de toaleta inainte de a trage apa. Daca uitam putem sa ne lipim un sticker funny undeva la vedere.

