„Nu mă pot opri din acţiune. Chiar şi atunci când, fizic, mă prăbuşesc, ca acum bunăoară, rămân în mişcare şi hălăduiesc fără ţintă, întrucât creierul meu îşi menţine fierberea în oala sub presiune a grijilor celor mai absurde... Am fost dintotdeauna o natură agitată, probabil şi din cauza unei oarecari predestinări.”

O altă amintire ante-pandemică mă răscoleşte de câteva zile. Ea se leagă de colegul meu de la Psihologie, profesorul Păstrăvuş Bodega, pe care l-am întâlnit, în urmă cu un an şi ceva, mergând - parcă fără ţintă - pe coridoarele Universităţii. Avea o mină descompusă, de insomniac cronic. L-am întrebat, de complezenţă, ce mai face, deşi bănuiam că declanşez astfel o spovedanie suspinată, de toată frumuseţea. Nu m-am înşelat. Psihologul a început să se lamenteze ascuţit: „O duc groaznic de vreo doi ani încoace. Cred că sunt stăpânit de ceea ce s-ar numi, plastic, demonul dimineţii. Ca să înţelegi - tu fiind literat -, îţi spun că psihiatrii şi psihologii au adoptat, mai nou, un concept din teologie pentru a defini depresia, aşa-zisul demon al amiezii. Andrew Solomon - pe care ţi-l recomand călduros - a scris o carte cu titlul ăsta, The Noonday Demon, tradusă şi în română, unde face o analiză foarte convingătoare a maladiei. Cum spuneam însă, termenul vine din spaţiul religios. Demonul amiezii te prinde, tehnic vorbind, în ceasurile calme, de apatie, de după prânz, când letargia trupească îmbracă discret haina deznădejdii sufleteşti, când lenea se transformă în tristeţe adâncă, în pierderea instinctului vital. Preoţii îi zic şi acedia/akedia, o noţiune venită la noi pe filieră grecească, orientală, care, originar, însemna neglijenţă, dezinteres, moliciune spirituală. Pentru psihoterapeuţi aici s-ar afla mama depresiei şi a melancoliilor patologice. Absenţa activităţii de orice tip reprezintă catalizatorul perfect al declanşării lor...”

„Ei bine”, a strigat deodată profesorul, „eu sunt contraargumentul în carne şi oase al acestei teorii! Constitui dovada vie că nu akedia este sursa depresiei, ci opusul ei. Nu lâncezeala, ci hiperactivitatea, nu apatia, ci agitaţia, în fine, nu demonul amiezii, după cum se crede în general, ci un demon mai pervers şi, totodată, mai neaşteptat - demonul dimineţii, al dinamismului, al vitalităţii, al alergăturii haotice, ce mai, prietene, al nebuniei implacabile!...” La ultimele cuvinte, spre spaima mea, psihologul aproape a izbucnit în plâns. S-a stăpânit in extremis şi apoi a continuat: „Sufăr de boala dimineţii, adică a mişcării perpetue, a activităţii fără finalitate, a muncii continue, a neliniştii începerii programului de lucru (captive într-o buclă temporală istovitor-repetitivă). Nu mă pot opri din acţiune. Chiar şi atunci când, fizic, mă prăbuşesc, ca acum bunăoară, rămân în mişcare şi hălăduiesc fără ţintă, întrucât creierul meu îşi menţine fierberea în oala sub presiune a grijilor celor mai absurde... Am fost dintotdeauna o natură agitată, probabil şi din cauza unei oarecari predestinări. Taică-meu, pescar fanatic, m-a botezat Păstrăvuş în semn de omagiu faţă de peştele cel mai greu de capturat în viziunea sa. Vivacitatea păstrăvului mi s-a transmis însă şi mie, cumva transcendent. Înot etern, aidoma lui, într-un interminabil izvor de munte. Aş putea chiar reformula vechiul proverb românesc – Câinele moare de drum lung, iar prostul de grija altuia.” „Cum?” am întrebat eu ca un idiot.

Colegul mi-a răspuns solemn: „Păstrăvuşul moare de înot fără sfârşit şi de propriile lui griji. Aş fi preferat, sincer, să mi se transmită, prin transcendenţă, spiritul celuilalt nume, de familie - Bodega. Să fi fost viaţa mea o bodegă! O relaxare in aeternum!... Din păcate, am devenit, iată, păstrăvuş, un dezaxat care, cu precădere în ultimii ani, nu mai reuşeşte să se oprească din zvârcolire. Mă tem că am în permanenţă ceva important de făcut, un proiect crucial de dus la îndeplinire. Alerg ca un apucat în toate direcţiile, întrebându-mă constant care e destinaţia, dacă sosesc sau, de fapt, plec de undeva. Ţin minte tot ce aud şi transform informaţia preluată în îngrijorare bolnăvicioasă. Am participat, la Londra, la un congres, iar, în seara festivă, de despărţire, colegii din diverse ţări se plângeau că trebuie să se retragă la culcare, deoarece aveau avioane de prins la ore imposibile din zori. Detaliul nu mi-a mai dat pace şi, bineînţeles, mi-am petrecut noaptea într-un fotoliu de la recepţie, ducându-mă în răstimpuri pe la uşile lor pentru a-i trezi în timp util. Văzându-mă, un ins din Cehia, parapsiholog, a intrat în fibrilaţie de groază. A crezut că sunt fantoma londoneză a unui aristocrat victorian dement, ce-şi făcuse veacul prin zonă. În plus, am pierdut propriul meu avion, fiindcă, spre dimineaţă, am aţipit pe vasul de toaletă... Ai mei sunt muţi acasă, pentru a nu oferi informaţii fatale psihicului meu...” L-am oprit brusc pe Păstrăvuş, mimând agitaţia eu însumi. I-am comunicat că trebuie să fug la curs şi să predau fără pauză ca să ajung la vreme la un stomatolog. Am şters-o spre amfiteatru. După o oră şi patruzeci de minute însă, inevitabilul s-a produs. Bodega a întredeschis uşa sălii de curs, călcând apăsat pe loc, de parcă s-ar fi aflat sub presiunea micţiunii. „Codrine”, a şoptit disperat, „am venit să-ţi amintesc de programarea la dentist.”

Codrin Liviu Cuţitaru este profesor universitar doctor la Facultatea de Litere din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi