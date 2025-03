Groasă a mai fost gheața până am spart-o! Poli a bifat primul succes din retur și a urcat pe loc de baraj

Poli: J. Fernandez – Guilherme Soares, Umar, Samayoa, Ispas – Diakhaby (71 Adăscăliței), Bordeianu, Marchioni (85 Gouet), Ștefanovici – S. Camara, Skuka (62 Roman).

Antrenor: Vasile Miriuță.

Petrolul: Linner – Ricardinho, Roche (49 Hanca), Papp, Huja, D. Radu – M. Rădulescu (67 V. Gheorghe), T. Keita (77 M. Bratu), Mateiu, Grozav – Irobiso.

Antrenor: Adrian Mutu.

Cartonașe galbene: Samayoa (55) – Keita (19).

Arbitri: Adrian Cojocaru; George Neacșu, Petrică Bîrdeș.

1-0, min. 45+3: șut al lui Diakhaby, din careu, lateral dreapta, deviat de Radu.

Pe ultimul loc în clasamentul unui retur în care nu bătuse pe nimeni și pe ultimul loc în clasamentul anului 2025, an în care strânsese doar trei puncte, ACSM Politehnica a avut duminică seară o ultimă posibilitate de a bifa o victorie pe teren propriu în a doua jumătate a sezonului regulat. Ieșenii erau optimiști că vor putea atinge obiectivul, mai ales că veneau după trei remize consecutive, iar adversarul, Petrolul, a suferit de când a fost preluată de Adi Mutu. Sub conducerea „Briliantului”, solida trupă prahoveană nu obținuse decât șase puncte în cele șapte meciuri din acest an, visurile de play-off transformându-se în scrum.

Curajosul Miriuță. Gol anulat din camera VAR

Că Miriuță nu a aruncat vorbe în vânt atunci când a spus că nu se gândește decât la victorie cu Petrolul s-a simțit din formula de start, un 4-4-2 cu ambii atacanți de meserie din lot aruncați în luptă încă din primul minut. Acest lucru a generat sacrificarea lui Roman, bulversat de sumele amețitoare puse pe masă de un club din China, dar păstrat de șefii clubului, conștienți că fără „decar” lupta din play-out va fi complicată.

Turată bine, Poli a pornit vijelios și a marcat rapid, în minutul 3, prin Samayoa. Reușita a fost însă anulată după o analiză de patru minute din camera VAR, unde au stat Florin Andrei și Claudiu Marcu, deoarece înainte de gol Umar a fost într-un ofsaid centimetric.

Jucătorul de zece milioane de euro – la primul gol pentru Iași

Iașul nu a căzut și a continuat să domine până după jumătatea primei reprize, Huja salvând din fața lui Camara în minutul 10. Petrolul a echilibrat apoi, conducând la multe linii statistice (5-6 la șuturi, 0-2 la șuturi pe poartă, 3-2 la cornere, 164-235 la pase, 121-195 la pase precise) până aproape de finalul primului act.

În minutul trei din prelungiri însă, jucătorul adus recent în Copou, pentru care s-au plătit în urmă cu câțiva ani 10 milioane de euro, Diakhaby, a găsit, cu noroc, drumul spre gol, iar Iașul a intrau cu avantaj la cabine.

Joc tactic foarte bun după pauză

După odihnă, cei aproape 2.000 de ieșeni care au urcat în Copou, pentru a ajuta echipa, au fost curioși să vadă cum va gestiona Miriuță visul îndeplinit, tehnicianul spunând recent că își dorește să conducă și el o dată. Iar antrenorul Iașului a dovedit că a știut să ducă meciul pe direcția dorită. A cedat inițiativa unei trupe lente, fără zvâc, care a dominat net actul doi, ducând statisticile generale la un nivel de necrezut – 38-62% posesie, 9-15 la șuturi, 2-4 la șuturi pe poartă, 295-488 la pase, 205-404 la pase precise, 5-7 la cornere -, dar care nu a fost în stare să tragă decât un șut mai periculos, prin Irobiso, în minutul 78.

Victorie după patru luni!

Asta deși din minutul 49, Mutu a sacrificat un stoper și a trecut la 4-3-3, iar oaspeții au fost împinși din tribune de o galerie consistentă, formată din 100 de fani.

Și chiar dacă Iașul nu a reușit să speculeze, pe contraatac, culoarele apărute în defensiva „lupilor”, Copoul a erupt de bucurie la final: Aste pentru că ACSM Politehnica a spart groasa gheață apărută în ultimele patru luni, ultimul succes al „alb-albaștrilor” fiind consemnat tocmai pe 3 noiembrie 2024 (2-1 cu Oțelul Galați), și a urcat pe un loc care duce la baraj înaintea ultimei runde a sezonului regulat.

